【無人機技術】微軟新平台訓練無人機　模擬各種真實場景

▲ 無人機的工業用場景包括如檢查大型基設施如發電站等。(微軟網站截圖)

虛擬世界其中一種應用場景是測試新技術，微軟在一個航空展覽上就推出新的無人機訓練平台AirSim，該業界可透過平台訓練人工智能面對不同地理及氣候環景，減省在真實世界測試時的風險及成本。

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微軟在Farnborough International Airshow航空展覽上發表AirSim項目，該項目是建立在Microsoft Azure雲端服務上的新平台，微軟指AirSim可讓業者安全地構建、訓練和測試自動駕駛飛機，在虛擬現實場景中，受訓的人工智能無人機可以在幾秒鐘內完成數百萬次飛行，學習如何對不同變化作出反應，就像在物理世界中一樣，而無人機可學習在雨中、雨雪夾雜或雪中場景飛行，又可測試強風或高溫對電池壽命的影響，在AirSim平台上，亦能像真實一樣，測試者可透過鏡頭在不同氣候情況下查看想觀察的建築物。

▲ AirSim平台可模擬無人機在不同氣勢及地形環境中飛行的情況。(微軟網站截圖))

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無人機解決方案商Airtonomy的行政總裁Josh Riedy指，透過AirSim平台可測試的場景如風力發電站，利用無人機的數碼替身，再配合虛擬現實眼鏡等設備，做到實際操作真實無人機的效果，測試如檢查一般人難以接觸到的發電渦輪機狀況。現時該公司正是採用無人機幫助檢查風力發電場所、觀察野生動物或檢測中西部油罐洩漏等情況。

記者：彭振濠

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