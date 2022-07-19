【中美關係】 美財長耶倫：美欲結束對中國稀土、太陽能板等依賴 以防中國停供有關產品

據《路透社》報道，美國財政部長耶倫指，美國希望能結束對中國稀土、太陽能板及其他來自中國主要商品等的依賴，以避免中國停供有關產品。

耶倫在前往首爾途中接受採訪時指，「供應來源若有多樣性，代表著供應鏈能有彈性，這樣能在一定程度消除地緣政治對手操縱或威脅美國安全的可能性。」。

耶倫指，將會大力支持「友誼支援」（friend-shoring）以依賴更多可信的貿易夥伴，使美國的供應鏈能夠更多樣化。此舉不但能夠抗通脹，而且能對抗中國的不公平貿易行為。耶倫說，「他們使用脅迫手段向一些不贊成其行為的國家施壓，而我們知道這是我們不想依賴中國的其中一個原因」。

一位財政部高級官員表示，由於中國過去曾切斷對日本等國家的供應，同時向澳大利亞和立陶宛施加壓力，因此美國需要減少對中國某些出口產品的依賴是至關重要的。

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責任編輯：關海儀