阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍

歐洲國家因烏克蘭戰爭減少進口俄羅斯能源，積極尋求其他能源供應。歐盟周一（18日）與西亞國家阿塞拜疆（Azerbaijan）簽署一項新天然氣協議，阿塞拜疆同意增加天然氣供應，承諾5年內向歐盟輸送多一倍天然氣。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一與歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）前往阿塞拜疆首都巴庫（Baku），與總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署能源備忘錄，阿塞拜疆同意增加多一倍天然氣供應。

馮德萊恩表示，阿塞拜疆是歐盟可靠的重要能源合作夥伴。雙方致力擴大「南部天然氣走廊」的輸送能力，通過跨亞得里亞海天然氣管道（Trans Adriatic Pipeline）輸送的天然氣會由去年81億立方米、提升至明年預期120億立方米，未來5年輸氣量將擴大至每年200億立方米，有助彌補俄羅斯的天然氣供應減少，為歐洲能源安全作重大貢獻。

歐盟在外訪前發聲明指，俄羅斯把能源供應當成武器的情況下，歐盟首要增加能源進口多樣化。

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與此同時，國際能源署（IEA）署長Fatih Birol周一警告，歐洲積極拓展能源供應多樣化，並不足以彌補俄羅斯天然氣供應缺口，敦促歐洲各國在冬天來臨前盡快削減能源需求。

預料歐盟周三（20日）向企業提出節省能源建議，為天然氣供應受限作準備。

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責任編輯：郭麗明