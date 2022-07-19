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【One Piece】連載25年 作者揭真正劇情現在開始

環球社會熱點 14:11 2022/07/19

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日本人氣漫畫《One Piece》（海賊王）連載25年，串流平台Netflix也將推出真人版劇集。《One Piece》作者尾田榮一郎透露漫畫將會進入最終章節，而真正劇情現在才開始，笑言現在開始追看仍趕得切。

漫畫《遊戲王》作者高橋和希逝世 疑浮潛意外身亡 【下一頁】

《One Piece》漫畫自1997年起連載就大受歡迎，兩年後再推出動漫。《One Piece》漫畫也於全球熱賣4.9億冊，保持單一作者同一漫畫系列出版最多冊的健力士世界紀錄。

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尾田榮一郎上月宣布休刊一個月。《One Piece》官方Twitter帳戶周一（18日）發文，貼出尾田的親筆手寫信，指《One Piece》會在下周一（25日）繼續連載。

尾田稱《One Piece》將會進入最終一章，而他將會開始向粉絲展示一直隱藏在漫畫世界的所有秘密。他透露自小的心願，是希望畫出結局很熱血的一部作品。   

日本《忍者小靈精》作者藤子不二雄A離世 享年88歲 【下一頁】

尾田指劇情會很有趣，請讀者佩戴好安全帶。雖然不少忠實粉絲都已追看《One Piece》多年，但尾田同時向新讀者表示，他們現在才開始追看漫畫仍能跟得上劇情，因為真正的劇情現在才開始。

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責任編輯：鄭錦玲

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