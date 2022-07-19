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藥明生物發盈喜 料上半年多賺最少35%

股樓投資 14:30 2022/07/19

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藥明生物（02269）公布截至今年6月底止6個月未經審核、按國際財務報告準則編製綜合管理帳目的初步評估，預期收益按年增長61％至63％；歸屬於公司權益股東的利潤增長35％至37％；經調整股份為基礎的薪酬、外匯損益及投資公允價值損益後，非國際財務報告準則經調整純利將增長58％至60％。至1時45分，藥明生物報77.85元上升2%，母公司藥明康德(02359)報102.1元跌4%。公司預期於下月17日公布中期業績。

太古79億元收購 越南和柬埔寨可樂裝瓶業務  詳情請看【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

藥明生物表示，業績增長主要是集團成功執行「跟隨並贏得分子」戰略，從而繼續增加客戶數量以實現可持續的高增長；商業化生產及後期階段業務延續2021商業化生產元年勢頭加速發展，推動收益顯著增長；加速高效推進執行現存及新引進的項目，支持並賦能全球客戶對抗新冠疫情並相應提升收益；新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；擴大為生物藥行業提供服務的範圍，包括一站式綜合製劑服務，提高集團的收益；及利用現有產能和資源及執行營運效率改善項目，加上於上海的業務連續性計劃成功實施。

【小米 1810】被指保養期內拒絕維修 遭意大利罰320萬歐元 小米﹕正評估背後原因  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

藥明生物（02269） 港股

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2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排

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