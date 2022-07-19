【港交所388】港交所委任宋德霖為首席戰略總監　兼任市場科數據業務主管

▲ 港交所委任宋德霖為首席戰略總監、向歐冠昇匯報 兼任市場科數據業務主管

港交所 （00388） 宣布，委任宋德霖（Daniel Sonder）為首席戰略總監及市場科數據業務主管。作為首席戰略總監，宋德霖將負責領導港交所的戰略策劃、與港交所管理委員會和所有業務部門緊密合作，並向行政總裁歐冠昇匯報。

宋德霖此前在巴西證券交易所任CFO

宋德霖在今年加入港交所，此前在巴西證券交易所（B3）擔任財務總監和負責投資者關係。他於 2013 年加入B3，除了擔任財務總監外，還負責管理B3的慈善事業。在此之前，宋德霖在瑞士信貸工作了七年，擔任資產管理部門的董事總經理。

宋德霖亦將擔任市場科數據業務主管，與市場數據營運部合作，領導香港交易所發展更廣泛的市場數據業務，在現有市場數據產品的基礎上引入新的數據產品及服務（包括ESG數據），以及督導STAGE平台持續發展。

此外，在新興業務發展方面，港交所委任韋安俊（Andrew Walton）為市場科董事總經理兼數碼資產主管，負責領導數碼產品及平台發展工作。趙健能獲任命為市場科的碳及ESG產品主管，負責推動發展碳及ESG相關的金融產品。

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記者：梁安琪

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