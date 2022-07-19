【港交所人事】港交所ESG團隊再執位　5月跳槽加入宋德霖獲任命首席戰略總監

▲ 港交所委任宋德霖為首席戰略總監、向歐冠昇匯報 兼任市場科數據業務主管

港交所 （00388） 再度調整ESG相關產品團隊人手架構，委任今年5月從巴西證券交易所B3跳槽加入的宋德霖（Daniel Sonder）為首席戰略總監及市場科數據業務主管，負責集團戰略策劃，同時領導港交所發展市場數據業務，包括引入ESG數據及督導STAGE平台持續發展。

宋德霖最初加入港交所時，職位為新興業務發展部聯席主管，與時任聯席主管馬俊禮（Julien Martin）一同負責ESG、數據和定息產品服務。不過，馬俊禮與戰略策劃主管Till Rosar近期離開交易所，令外界關注港交所ESG業務發展。

港交所最新表示，宋德霖將與另外兩名高級管理成員領導集團的新興業務發展，包括本周才加入交易所市場科的數碼資產主管韋安俊（Andrew Walton），並委任趙健能為碳及ESG產品主管，負責推動發展碳及ESG相關的金融產品，同時參與新成立的香港國際碳市場委員會。

三人於新興業務發展的職能將向港交所市場聯席主管蘇盈盈及姚嘉仁匯報，而宋德霖的首席戰略總監的職能會直接向行政總裁歐冠昇匯報。

據交易所公告，韋安俊加入交易所前任職本地數字資產平台 OSL Digital Securities 董事總經理兼交易及託管主管。趙健能2018年加入交易所，最初為集團定息及貨幣發展部高級副總裁，去年調任至市場科新興業務團隊。

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記者：梁安琪

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