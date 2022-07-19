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【串流平台】Netflix打擊共享帳戶　要求多個拉丁美洲國家用戶支付費用

科技 14:01 2022/07/19

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Netflix日前在官網宣佈，於阿根廷、多米尼加、薩爾瓦多等5個拉丁美洲國家推出新措施，以打擊共享帳戶的行為。

串流平台Netflix曾表示，全球有超過1億個未有支付費用的家庭以共享帳戶觀看Netflix的內容。針對該情況，Netflix日前在官網宣佈，於阿根廷、多米尼加、薩爾瓦多等5個拉丁美洲國家推出新措施，以打擊共享帳戶的行為。

【串流平台】追劇體驗升級！ Netflix全面開放「空間音訊」

Netflix在官網中表示，在8月起於阿根廷、多米尼加、薩爾瓦多、洪都拉斯及危地馬拉5個拉丁美洲國家，推出與家庭方案相似的「add a home」新措施，如在居住家庭以外的地方使用共享帳號超過兩周，將會要求額外支付費用。

至於用戶數目方面，Netflix允許「基本」方案的會員可以額外增加1個家庭的使用權限，而「標準」及「高級」會員則可額外增加2個及3個家庭。

【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳 盼阻用戶流失？

不同地區收費不同

至於額外收費方面，每個地區的收費也有所不同。阿根廷每個家庭每月219披索（約13.3港元），而多米尼加、洪都拉斯、薩爾瓦多及危地馬拉每個家庭每月收費為2.99美元（約23.5港元）。

【串流平台】Netflix流失20萬用戶靠《Stranger Things 4》翻身 累積觀看時間11.5億小時

責任編輯：廖淑瑩

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