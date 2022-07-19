【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務

▲ 【TSLA】馬斯克：已將大腦上傳到雲端、並與虛擬版的自己交談 市場料或指Neuralink神經科技業務

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台透露，已將自己大腦上傳到雲端，並曾和虛擬版的自己交談過。事鴻於狗狗幣聯合創始人馬庫斯（Billy Markus）於社交平台向馬斯克發問：「若你可將大腦上傳到雲端，並與虛擬版的自己交談，你們會成為朋友嗎？」，馬斯克回答回覆帖文指，「自己已這樣做了（already did it）」。

市場猜測，馬斯克或指的是其神經科技公司Neuralink現正開發「腦機接口」（Brain-computer Interface），將允許電腦將人類思想轉化成行動，讓人僅通過思考就能執行如打字和按鍵等操作。

Neuralink尚未獲得美國食品藥品管理局（FDA）批准，但馬斯克此前曾表示，該公司計劃今年開始在人類大腦中植入計算機芯片；馬斯克亦曾指，Neuralink這些設備可讓訊息從電腦傳回大腦。

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