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【美國通脹】高盛：市場預期聯儲局會放慢加息步伐仍屬言之尚早　看好未來12個月美股表現

股市 13:21 2022/07/19

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【美國通脹】高盛：市場預期聯儲局會放慢加息步伐仍屬言之尚早　看好未來12個月美股表現

美國通脹持續高企，高盛全球股票首席策略師Peter Oppenheimer接受彭博電視訪問時表示，雖然市場憧憬加息步伐會放緩，帶動股市反彈，但他認為，目前討論聯儲局放慢收緊貨幣政策，仍屬言之尚早。

Oppenheimer指，不認為股市已反映美國經濟出現大幅衰退的預期，相信風險資產觸底之前，金融市場流動性會進一步收緊。

即通脹數據開始下降 消費物價難以迅速回落

聯儲局官員在公布強勁的通脹數據，開始修訂對7月大手加息的預期，加上美國消費者對長期通脹預期下降，市場估計通脹已差不多見頂，帶動美股反彈。不過，Oppenheimer稱，即使通脹數據開始下降，但消費物價難以迅速回落。

英特爾等多間美國芯片商據報尋求美國政府放鬆對華投資限制【下一頁】

「即使通脹率已見頂並開始回落，現實是大部分人都覺得物價正在上升，所以現階段相信通脹會快速回落，或預期聯儲局等央行會放慢加息，仍是為時過早。」

Oppenheimer看好未來12個月股市表現，指當身處經濟衰退時，雖然經濟數據不佳，企業盈利預測向下調整，但一旦股市展現升勢，周期股及科技股將會領跑。

相關文章：【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴

相關文章：【AAPL】蘋果據報明年放慢部分部門招聘及減少支出　以應對潛在經濟衰退、股價跌逾2%

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責任編輯：陳韻妍

美股 經濟衰退 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 美國 通脹

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