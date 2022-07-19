【IoT安全】過9成工業物聯網失敗　資安問題成最大挑戰

▲ (法新社圖片)

工業物聯網已有不少案例證實對業務運作有效，但要成功部署技術並不容易，有報告指出，93%機構未能成功部署工業物聯網及糙運技術，當中主因在於安全問題。

雲端安全解決方案供應商Barracuda最近發表《2022 年工業安全狀況》報告，調查了800名負責工業物聯網(IIoT)及運營技術(OT)的主管人員，了解他們對相關技術，包括安全項目、執行困難、資安事故、科技投資以及與網絡安全風險的看法。

【Google地圖】Google擬針對燃油車及電動車 制定導航路線

報告發現，94%受訪機構承認在過去12個月內發生曾發生網絡安全意外；89%受訪者表示非常或比較擔憂當前地緣政治局勢對其機構構成的影響；而有87%的受訪機構表示網絡安全事故的影響時間超過一天。顯示大部份受訪機構若遇到網絡安全事故，最少有一天業務營運受阻。

Barracuda 數據、網路和應用程式安全工程部高級副總裁Tim Jefferson指，，IIoT及OT安全項目一直被忽略甚至執行失敗，導致機構面對風險。而製造業和醫療保健在IIoT/OT安全項目部署中落後，只有24%的製造業和17%的醫療保健業已完成項目。報告更指出，有93%的受訪機構表示IIoT/OT安全項目執行失敗，是未能成功執行IIoT/OT安全項目。

【資訊安全】惡意軟件再現 資安專家揭多款詐騙Android App

Tim Jefferson補充，資安技術如多重要素驗證 (MFA)在行業的使用率低，為避免成為攻擊的下一個受害者，企業必需在工業安全方面採取積極主動的安全防護。

記者：彭振濠

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：



