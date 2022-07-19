「冰王子」羽生結弦退役 轉戰職業滑冰

日本花式滑冰名將、兩屆冬奧金牌得主「冰王子」羽生結弦在北京冬季奧運會上，成功挑戰史上最高難度動作，惟無緣獎牌。此後一直未有消息的羽生結弦舉行記者會，宣布永久退出花式滑冰賽場，轉攻職業冰上表演。

約翰遜《壯志淩雲》造型坐戰機 最想射某人上太空 【下一頁】

27歲的羽生結弦此前一直未有明確交代今後去向，身穿深色西裝的羽生結弦在周二（19日）舉行「表明決心」的記者會上，表明退出花式滑冰賽場，完結12年的運動員生涯。

羽生結弦表示，將會轉為投身職業賽場，專注在冰上表演等商業活動。羽生希望不再局限於比賽領域，以不同方式宣傳花樣滑冰，對此決定沒感到難過，並視滑冰為事業。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加拿大杜魯多轉新髮型 網民笑指撞樣《超低能王》男星 【下一頁】

羽生結弦憑藉其滑冰風格及精緻外表吸引大量粉絲，他以喜愛迪士尼角色小熊維尼聞名，每次表演完畢，粉絲在滑冰場拋出很多小熊維尼玩偶，出現壯觀「維尼海」景況。

出生於仙台市的羽生經歷2011年東日本大地震，在2014年索契冬奧會及2018年平昌冬奧會實現兩連冠，成為首位獲日本國民榮譽獎的冬奧金牌得主。2020年他亦首奪四大洲錦標賽冠軍，成為第一位包攬青年組及成年組冬奧會、世錦賽等主要國際大賽冠軍的日本男子花滑選手。

在今年初北京冬奧會自由滑中，羽生挑戰前無古人的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）時跌倒，僅得第4名未能實現三連冠。羽生其後因右腳踝韌帶受傷退出3月舉行的世錦賽，但如常參加5月及6月在日本舉行的4站「Fantasy on Ice」節目。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明