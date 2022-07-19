「冰王子」羽生結弦有重大宣布 日媒料將退役

日本花式溜冰名將、兩屆冬奧金牌得主「冰王子」羽生結弦在北京冬季奧運會上，成功挑戰史上最高難度動作，惟無緣獎牌。此後一直未有消息的羽生結弦即將舉行記者會，經理人公司表示屆時會有「重大宣布」。日媒估計羽生結弦將宣佈退役，不再參加任何比賽。

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北京冬奧27歲的羽生結弦一直未有明確交代今後去向，其經理人公司表示，羽生結弦周二傍晚（19日）在東京舉行「表明決心」記者會，屆時會有重大宣布。日媒估計受傷患困擾的羽生結弦會退役，不再參加比賽。

出生於仙台市的羽生經歷2011年東日本大地震，在2014年索契冬奧會及2018年平昌冬奧會實現兩連冠，成為首位獲日本國民榮譽獎的冬奧金牌得主。2020年他亦首奪四大洲錦標賽冠軍，成為第一位包攬青年組及成年組冬奧會、世錦賽等主要國際大賽冠軍的日本男子花滑選手。

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在今年初北京冬奧會自由滑中，羽生挑戰前無古人的阿克塞爾四周半跳（Quad Axel）時跌倒，僅得第4名未能實現三連冠。羽生其後因右腳踝韌帶受傷退出3月舉行的世錦賽，但如常參加5月及6月在日本舉行的4站「Fantasy on Ice」節目。

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責任編輯：郭麗明