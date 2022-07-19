車仔借將米蘭街頭被舉槍截查 警強調行動合規（有片）

英超球會車路士中場球員巴卡約高外借意大利班霸AC米蘭已逾一年，近日當地爆出槍擊事件，網上流傳影片顯示他被持槍警員當街截查。球會與警方均確認事件，警方表明行動合乎規定，解釋巴卡約高因被誤解而遭截查。

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米蘭早前傳出槍擊案後，當地警方大為緊張，大幅搜查可疑人士。網上有片段顯示，其中一名被截查人士正是由車路士（Chelsea）外借的AC米蘭（AC Milan）法國中場巴卡約高（Tiemoue Bakayoko）。

周一（18日）流出的片中可見，巴卡約高在市中心的馬路被一名警員按在停於路中的警車旁搜身，另外兩名警員舉槍對準車內。其後，警員意識眼前人非疑犯，巴卡約高亦攤開雙手表示無奈。

巴卡約高被舉槍截查

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米蘭警方發出聲明證實，涉及巴卡約高的截查影片於7月3日發生，當日稍早時間曾有槍擊事件。警方強調警員的行動有合理原因及合乎規範，指截查是因為有誤會。警方表示，巴卡約高被證實與槍擊案無關後已當場獲釋，警方亦未接獲任何投訴。AC米蘭確認巴卡約高被截查，但拒絕評價事件。

現年27歲的巴卡約高去年夏天被車路士外借到AC米蘭，借用期為兩年。他上季隨隊獲得久違11年的聯賽冠軍，並為球隊上陣14次。

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責任編輯：吳漢培