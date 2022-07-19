  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】PlayStation推遊戲獎勵計劃　增加玩家忠誠度

科技 15:17 2022/07/19

分享：

分享：

PlayStation玩家可以免費加入該獎勵計劃，每月完成指定任務後，可獲得點數，用作兌換PlayStation多項產品。

PlayStation（PS）早前推出全新PS Plus會員後，近日再宣布推出PS遊戲獎勵計劃「PlayStation Stars」，以增加玩家忠誠度。PlayStation玩家可以免費加入該獎勵計劃，每月完成指定任務後，可獲得點數，用作兌換PlayStation多項產品。

【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug 導致屏幕現殘影

官方表示，玩家加入計劃後，可在「Monthly Check-In」（每月報到）活動中，只需遊玩任何一款遊戲即可獲得獎勵，而其他活動的領獎要求則可能是贏得一場比賽、取得特定獎盃或是成為所在時區第一位取得白金獎盃的玩家。

【遊戲熱話】Switch用戶注意！  夏天玩勿遮擋多個散熱位

可兌換指定內容

玩家獲得「活動獎勵點數」（Loyalty Points）後，活動獎勵點數可用於兌換可能包括PSN電子錢包預付金額和精選PlayStation Store內容等；而已加入PlayStation Stars的PlayStation Plus會員可享有額外獎勵，如在PlayStation Store購物時可自動獲得活動獎勵點數。

PlayStation指，獎勵計劃將於今年稍後推出並讓玩家免費加入。

【3D玩具】孩之寶3D打印玩具服務 自拍臉部打造專屬模型

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
2022/07/18
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
2022/07/18
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機

你可能感興趣

【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
16:01 2022/07/18
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
17:04 2022/07/18
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
電玩手遊 科技產品 PlayStation

下一篇文章

【無人機技術】微軟新平台訓練無人機　模擬各種真實場景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路
【蘋果動向】彭博：料兩款新MacBook Pro今秋推出　包括M2 Pro及M2 Max版
【蘋果動向】彭博：料兩款新MacBook Pro今秋推出　包括M2 Pro及M2 Max版
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【電動車】解決充電車位不足　美國初創研發充電機械人（有片）
【資訊安全】惡意軟件再現　資安專家揭多款詐騙Android App
【資訊安全】惡意軟件再現　資安專家揭多款詐騙Android App
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
【電動車】 Tesla將支援Steam　車主可邊充電邊打機
【無人機】英國建世上最長「無人機高速公路」 可檢測及避免碰撞
【無人機】英國建世上最長「無人機高速公路」 可檢測及避免碰撞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款