【遊戲熱話】PlayStation推遊戲獎勵計劃　增加玩家忠誠度

▲ PlayStation玩家可以免費加入該獎勵計劃，每月完成指定任務後，可獲得點數，用作兌換PlayStation多項產品。

PlayStation（PS）早前推出全新PS Plus會員後，近日再宣布推出PS遊戲獎勵計劃「PlayStation Stars」，以增加玩家忠誠度。PlayStation玩家可以免費加入該獎勵計劃，每月完成指定任務後，可獲得點數，用作兌換PlayStation多項產品。

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官方表示，玩家加入計劃後，可在「Monthly Check-In」（每月報到）活動中，只需遊玩任何一款遊戲即可獲得獎勵，而其他活動的領獎要求則可能是贏得一場比賽、取得特定獎盃或是成為所在時區第一位取得白金獎盃的玩家。

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可兌換指定內容

玩家獲得「活動獎勵點數」（Loyalty Points）後，活動獎勵點數可用於兌換可能包括PSN電子錢包預付金額和精選PlayStation Store內容等；而已加入PlayStation Stars的PlayStation Plus會員可享有額外獎勵，如在PlayStation Store購物時可自動獲得活動獎勵點數。

PlayStation指，獎勵計劃將於今年稍後推出並讓玩家免費加入。

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責任編輯：廖淑瑩

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