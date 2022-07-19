【職場熱話】工作空白期近3個月 被HR質問是否「個人有問題」 打工仔跪求得體回應方法

打工仔為轉換職場跑道以尋求更佳待遇，履歷上或會出現空白期，然而不少打工仔往往會視之為洪水猛獸，皆因空白期不僅會令搵工過程添加不明朗因素，打工仔更擔心會因此無法讓既有的薪酬水平延續下去。一般來說，假如空白期只有幾個月，影響通常不會太大。

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不過，近日有打工仔卻在連登討論區發文求助，稱見工時遭HR（人力資源部）針對樓主的3個月空白期大做文章，他如實回應「咪照答佢搵緊工，平日做吓炒散，上網自學Excel咁」，結果卻被質疑：「3個月你都搵唔到工，會唔會你自己個人有問題？」，於是向一眾網友求救回應HR關於空白期的方法。

不少網友紛紛指出，HR心裡的如意算盤，無非是為了壓低樓主的薪金，「香港9成HR的職責=壓價」、「搵位幫老細壓價」、「有些HR會先口頭上挫你銳氣，再欺負你空窗期空得耐心急想搵工，壓多少價你都要硬食」。

其後有網友補充，面對這情況只要找些正常理由合理回應就可以，「正常的HR只是用來看看你懂不懂正常對答」、「你自己覺得個理由充份就得，不要畀佢大到」。有一位曾有1個月空白期的網友則選擇「硬碰」HR，「純粹想抖下唔搵工住，你唔想抖下咩？你好鐘意返工咩？」結果HR傻笑地望著他，最後並沒有聘請他，求職者如想照辦煮碗的話千萬要三思。

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留言中亦有經常從事面試的負責人出來現身說法：「我唔係HR，但in開人，基本上如果見工那一刻無返工兩三個月，我一定會問點解，你可以照直答，去旅行、想休息等等，答得正常不會扣分，因為我真是想知點解。」有另一位曾接受HR訓練的網友就透露，追問空白期原因是想知道見工者此前有否從事犯罪行為。「之前試過Training時HR教路，真是會問來見工的人是否坐過監，一定有些傻仔照直全部爆出來。」

其他網友就向樓主建議各種回應，例如是外出散心、患病要休養幾個月、全職炒股等等。值得參考的答案之一相信是「屋企人有事」，網友指「要照顧屋企人永遠都是最好的答案」。另一位網友亦附和：「我都試過3年空白期，畢業後做了一年工作之後不想返工就空白了3年，抖完出來去見第1份工立即請了我，我那時的答案都是說要照顧屋企人。」

【職場熱話】打工仔創意枯竭生產力歸零 緊急徵求「毋須用腦工作」 部分提議性質危險並不可行【下一頁】

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責任編輯：嚴浩文