約翰遜《壯志淩雲》造型坐戰機 最想射某人上太空

約翰遜辭任保守黨魁後留任看守首相,他早前到訪英國皇家空軍基地時穿著空軍制服,並坐上戰機拍片,被指模仿影星湯告魯斯在電影《壯志淩雲》的造型。而約翰遜出席航空展時再談及到訪空軍基地的經歷,更話自己最想將下議院某人射上太空。

約翰遜(Boris Johnson)周一(18日)在網上貼出,他上周到訪林肯郡的空軍基地乘坐戰鬥機飛行的片段。

他乘坐颱風戰鬥機影相拍片,機上指揮官當時詢問約翰遜是否想試一試操控戰機,約翰遜成功在其協助下嘗試副翼横滚等動作。

而他穿著全套空軍制服到場,獲英媒評價為模仿湯告魯斯(Tom Cruise)在電影《壯志淩雲》(Top Gun)的造型。

約翰遜出席法恩堡國際航空展(Farnborough Airshow)時,形容自己擔任首相以來的經歷,有如在戰機駕駛艙度過了快樂的3年,並完成了某些難度頗大的壯舉。

他表示會將權力無縫交接,不過暫時仍不知道何人會接任相位。

英國保守黨黨魁選舉如火如荼,早前有報道指首相府認為前財相辛偉誠(Rishi Sunak)導致約翰遜倒台,因此約翰遜曾呼籲黨友支持其他人,亦不要支持辛偉誠。

約翰遜在航空展上再發表具暗示性言論,提到他希望英國發射第一顆衛星:

我留返個想像空間,究竟我目前想送邊個上太空軌道?可能去下議院會搵到一個坐綠色長凳嘅人自願上去,留畀你自己估。

(And I leave it to you to imagine who, at this stage, I would like to send into orbit. Perhaps a volunteer could be found from the green benches of parliament. I leave that entirely to your speculation.)