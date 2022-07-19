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約翰遜《壯志淩雲》造型坐戰機 最想射某人上太空

環球社會熱點 12:45 2022/07/19

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約翰遜辭任保守黨魁後留任看守首相，他早前到訪英國皇家空軍基地時穿著空軍制服，並坐上戰機拍片，被指模仿影星湯告魯斯在電影《壯志淩雲》的造型。而約翰遜出席航空展時再談及到訪空軍基地的經歷，更話自己最想將下議院某人射上太空。

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約翰遜（Boris Johnson）周一（18日）在網上貼出，他上周到訪林肯郡的空軍基地乘坐戰鬥機飛行的片段。

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他乘坐颱風戰鬥機影相拍片，機上指揮官當時詢問約翰遜是否想試一試操控戰機，約翰遜成功在其協助下嘗試副翼横滚等動作。

而他穿著全套空軍制服到場，獲英媒評價為模仿湯告魯斯（Tom Cruise）在電影《壯志淩雲》（Top Gun）的造型。

約翰遜出席法恩堡國際航空展（Farnborough Airshow）時，形容自己擔任首相以來的經歷，有如在戰機駕駛艙度過了快樂的3年，並完成了某些難度頗大的壯舉。

他表示會將權力無縫交接，不過暫時仍不知道何人會接任相位。

【英揆之爭】第二場辯論 辛偉誠被逼問應否加強與華貿易 【下一頁】

英國保守黨黨魁選舉如火如荼，早前有報道指首相府認為前財相辛偉誠（Rishi Sunak）導致約翰遜倒台，因此約翰遜曾呼籲黨友支持其他人，亦不要支持辛偉誠。

約翰遜在航空展上再發表具暗示性言論，提到他希望英國發射第一顆衛星：

我留返個想像空間，究竟我目前想送邊個上太空軌道？可能去下議院會搵到一個坐綠色長凳嘅人自願上去，留畀你自己估。

（And I leave it to you to imagine who, at this stage, I would like to send into orbit. Perhaps a volunteer could be found from the green benches of parliament. I leave that entirely to your speculation.）

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責任編輯：鄭錦玲

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