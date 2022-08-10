異動股破位一覽│港股弱勢多隻重磅股破位 內房股碧桂園（02007）及龍湖（00960）股價破底
股市 11:55 2022/08/10
港股今早走弱，恒生指數挫逾400點，多隻重磅股都破位，內房股包括碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 股價都破底。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|前收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|比亞迪 （01211）
|289.8元
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|先後失守10天綫、20天綫
|按此
|吉利汽車 （00175）
|17.48元
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|失守10天綫
|按此
|碧桂園 （02007）
|2.51元
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|股價破底見2.41元
|按此
|龍湖集團 （00960）
|25元
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|股價破底見23.15元
|按此
|美團 （03690）
|176元
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|失守百天綫
|---
|藥明生物 （02269）
|74.5元
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|失守50天綫
|按此
|泡泡瑪特 （09992）
|17.8
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|股價破底見16.9元
|---
|#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤