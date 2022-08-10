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異動股破位一覽│港股弱勢多隻重磅股破位　內房股碧桂園（02007）及龍湖（00960）股價破底

股市 11:55 2022/08/10

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港股今早走弱，恒生指數挫逾400點，多隻重磅股都破位，內房股包括碧桂園 （02007） 及龍湖 （00960） 股價都破底。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 前收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
比亞迪 （01211） 289.8元 點按股號查看即時報價 先後失守10天綫、20天綫 按此
吉利汽車 （00175） 17.48元 點按股號查看即時報價 失守10天綫 按此
碧桂園 （02007） 2.51元 點按股號查看即時報價 股價破底見2.41元 按此
龍湖集團 （00960） 25元 點按股號查看即時報價 股價破底見23.15元 按此
美團 （03690） 176元 點按股號查看即時報價 失守百天綫 ---
藥明生物 （02269） 74.5元 點按股號查看即時報價 失守50天綫 按此
泡泡瑪特 （09992） 17.8 點按股號查看即時報價 股價破底見16.9元 ---
#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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