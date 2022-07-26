異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價重返百元關上、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫試闖10元

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【可持續發展】中國電力向母企收購逾215萬千瓦可再生能源資產 清潔能源裝機容量佔比將升至3.32%
港股高開後靠穩恒指企20650點，阿里巴巴 （09888） 股價重返百元關上，商湯 （00020） 股價再插逾7%失守10天綫。另外，中海油 （00883） 股價突破廿天、百天綫，高見9.99元，試闖10元關。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|開市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|金沙中國 （01928）
|18元
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|連升3日股價早段再升近5%
|按此
|中國海外 （00688）
|21.95元
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|升逾2%突破10天綫
|按此
|華潤置地 （01109）
|33.1元
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|升3%突破10天綫、50天綫
|按此
|中海油 （00883）
|9.89元
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|突破20天、100天綫試闖10元關
|按此
|商湯 （00020）
|2.31元
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|跌逾7%再失10天綫
|按此
|阿里巴巴 （09988）
|103元
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|重返百元關
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|平安好醫生 （01833）
|22元
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|跌逾5%再失100天綫
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤