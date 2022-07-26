異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力

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【日本旅遊】東瀛遊禤國全：大阪旅行團反應較預期好、「香港人已經等得太耐」 惟旅遊業仍面對兩大困難
港股早市造好，恒生指數升305點，報20868點，主要靠重磅科網股阿里巴巴 （09988） 帶動，阿里巴巴股價升近5%，收報104.4元。另外，內房股碧桂園 （02007） 股價大升超過1成，突破10天綫。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|收市價
|
變動／變幅
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|摘要
|相關資訊
|碧桂園 （02007）
|3.72元
|0.44元／13.41%
|大陽燭升逾1成，突破10天綫
|按此
|中國海外 （00688）
|22.75元
|0.8元／3.64%
|升逾2%突破10天綫；守穩上升軌
|按此
|華潤置地 （01109）
|34.3元
|1.2元／3.63%
|突破10天綫、50天綫；維持三角待變
|按此
|阿里巴巴 （09988）
|104.4元
|4.8元／4.82%
|突破100天綫、50天綫、10天綫
|按此
|中海油 （00883）
|10.00元
|0.23元／2.35%
|突破100天綫、20天綫
|按此
|中國平安 （02318）
|48.8元
|1.35元／2.85%
|突破10天綫
|按此
|平安好醫生 （01833）
|21.3元
|（0.65元／2.69%）
|跌近3%失50天綫
|---
|信義光能 （00968）
|13.12元
|0.38元／2.98%
|突破50天綫、100天綫
|---
|九倉置業 （01997）
|34.8元
|0.6元／1.75%
|突破10天綫
|按此
|金沙中國 （01928）
|18.7元
|0.82元／4.59%
|大陽燭升4.59%
|按此
|商湯 （00020）
|2.27元
|（0.13元／5.42%）
|跌逾5%再失10天綫
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤