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異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價近5%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力

股市 16:45 2022/07/26

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港股早市造好，恒生指數升305點，報20868點，主要靠重磅科網股阿里巴巴 （09988） 帶動，阿里巴巴股價升近5%，收報104.4元。另外，內房股碧桂園 （02007） 股價大升超過1成，突破10天綫。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 收市價

變動／變幅

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 摘要 相關資訊
碧桂園 （02007） 3.72元 0.44元／13.41% 大陽燭升逾1成，突破10天綫 按此
中國海外 （00688） 22.75元 0.8元／3.64% 升逾2%突破10天綫；守穩上升軌 按此
華潤置地 （01109） 34.3元 1.2元／3.63% 突破10天綫、50天綫；維持三角待變 按此
阿里巴巴 （09988） 104.4元 4.8元／4.82% 突破100天綫、50天綫、10天綫 按此
中海油 （00883） 10.00元 0.23元／2.35% 突破100天綫、20天綫 按此
中國平安 （02318） 48.8元 1.35元／2.85% 突破10天綫 按此
平安好醫生 （01833） 21.3元 （0.65元／2.69%） 跌近3%失50天綫 ---
信義光能 （00968） 13.12元 0.38元／2.98% 突破50天綫、100天綫 ---
九倉置業 （01997） 34.8元 0.6元／1.75% 突破10天綫 按此
金沙中國 （01928） 18.7元 0.82元／4.59% 大陽燭升4.59% 按此
商湯 （00020） 2.27元 （0.13元／5.42%） 跌逾5%再失10天綫 按此

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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