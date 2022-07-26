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異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價大升6%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力

股市 15:00 2022/07/26

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港股早市造好，恒生指數升305點，報20868點，主要靠重磅科網股阿里巴巴 （09988） 帶動，阿里巴巴股價半日升逾6%，收報105.6元。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 開市價

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 摘要 相關資訊
信義光能 （00968） 12.7元 0.46元／3.61% 突破50天綫、100天綫 ---
九倉置業 （01997） 34.4元 0.9元／2.63% 突破10天綫 按此
金沙中國 （01928） 18.6元 0.72元／4.03% 連升3日股價早段再升近5% 按此
中國海外 （00688） 22.6元 0.65元／2.96% 升逾2%突破10天綫；守穩上升軌 按此
華潤置地 （01109） 34元 0.9元／2.72% 升3%突破10天綫、50天綫；維持三角待變 按此
碧桂園 （02007） 3.28元 0.44元／13.41% 大陽燭升逾1成，突破10天綫，20天綫為下一反彈阻力 按此
中海油 （00883） 10.06元 0.29元／2.97% 突破20天、100天綫 按此
商湯 （00020） 2.31元 （2.25元／6.25%） 跌逾6%再失10天綫 按此
阿里巴巴 （09988） 105.6元 6元／6.02% 突破100天綫、50天綫、10天綫 按此
平安好醫生 （01833） 21.1元 （0.85元／3.87%） 跌近4%失50天綫 ---

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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