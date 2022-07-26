異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價大升6%；碧桂園大陽燭升逾1成突破10天綫、20天綫為下一反彈阻力

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【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
港股早市造好，恒生指數升305點，報20868點，主要靠重磅科網股阿里巴巴 （09988） 帶動，阿里巴巴股價半日升逾6%，收報105.6元。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|開市價
|
變動／變幅
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|摘要
|相關資訊
|信義光能 （00968）
|12.7元
|0.46元／3.61%
|突破50天綫、100天綫
|---
|九倉置業 （01997）
|34.4元
|0.9元／2.63%
|突破10天綫
|按此
|金沙中國 （01928）
|18.6元
|0.72元／4.03%
|連升3日股價早段再升近5%
|按此
|中國海外 （00688）
|22.6元
|0.65元／2.96%
|升逾2%突破10天綫；守穩上升軌
|按此
|華潤置地 （01109）
|34元
|0.9元／2.72%
|升3%突破10天綫、50天綫；維持三角待變
|按此
|碧桂園 （02007）
|3.28元
|0.44元／13.41%
|大陽燭升逾1成，突破10天綫，20天綫為下一反彈阻力
|按此
|中海油 （00883）
|10.06元
|0.29元／2.97%
|突破20天、100天綫
|按此
|商湯 （00020）
|2.31元
|（2.25元／6.25%）
|跌逾6%再失10天綫
|按此
|阿里巴巴 （09988）
|105.6元
|6元／6.02%
|突破100天綫、50天綫、10天綫
|按此
|平安好醫生 （01833）
|21.1元
|（0.85元／3.87%）
|跌近4%失50天綫
|---
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤