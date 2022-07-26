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異動股│港股異動股速覽　阿里巴巴（09888）股價大升6%、中海油（00883）股價突破廿天、百天綫收復10元關

股市 12:40 2022/07/26

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港股早市造好，恒生指數升305點，報20868點，主要靠重磅科網股阿里巴巴 （09988） 帶動，阿里巴巴股價半日升逾6%，收報105.6元。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 開市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
金沙中國 （01928） 18.6元 0.72元／4.03% 連升3日股價早段再升近5% 按此
中國海外 （00688） 22.6元 0.65元／2.96% 升逾2%突破10天綫 按此
華潤置地 （01109） 34元 0.9元／2.72% 升3%突破10天綫、50天綫 按此
中海油 （00883） 10.06元 0.29元／2.97% 突破20天、100天綫 按此
商湯 （00020） 2.31元 （2.25元／6.25%） 跌逾6%再失10天綫 按此
阿里巴巴 （09988） 105.6元 6元／6.02% 突破100天綫、50天綫、10天綫 按此
平安好醫生 （01833） 21.1元 （0.85元／3.87%） 跌近4%失50天綫 ---

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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