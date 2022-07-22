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異動股│港股異動股速覽　金沙中國（01928）股價升4%跑贏大市、嗶哩嗶哩（09626）突破廿天綫值得留意

股市 16:30 2022/07/22

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港股今日反彈，恒生指數收報20609點。藍籌、國指、科技成分股中，金沙中國 （01928） 股價升近4%跑贏大市，同時先後突破10天綫及20天綫水平。另外，遊戲股嗶哩嗶哩 （09626） 股價造好也值得留意。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
金沙中國 （01928） 17.86元 0.66元／3.84% 先後突破10天綫、20天綫 按此
中升控股 （00881） 48.65元 （3元／5.81%） 創1個月低位 ---
碧桂園服務 （06098） 20.35元 （0.25元／1.21%） 創1個月低位 按此
嗶哩嗶哩 （09626） 206.6元 3.6元／1.77% 突破20天綫 按此

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#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」##買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 異動股 申洲國際（02313） 指數 石藥集團（01093） 中升控股（00881） 東方海外（00316） 吉利汽車（00175）

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