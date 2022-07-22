異動股│港股異動股速覽　金沙中國（01928）股價升4%跑贏大市、嗶哩嗶哩（09626）突破廿天綫值得留意

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【美股期貨】道指期貨跌13點、納指期貨跌0.6% Snap績差盤前挫27%、累Meta跟跌逾4%（不斷更新）
港股今日反彈，恒生指數收報20609點。藍籌、國指、科技成分股中，金沙中國 （01928） 股價升近4%跑贏大市，同時先後突破10天綫及20天綫水平。另外，遊戲股嗶哩嗶哩 （09626） 股價造好也值得留意。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|金沙中國 （01928）
|17.86元
|0.66元／3.84%
|先後突破10天綫、20天綫
|按此
|中升控股 （00881）
|48.65元
|（3元／5.81%）
|創1個月低位
|---
|碧桂園服務 （06098）
|20.35元
|（0.25元／1.21%）
|創1個月低位
|按此
|嗶哩嗶哩 （09626）
|206.6元
|3.6元／1.77%
|突破20天綫
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤