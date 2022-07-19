異動股│港股異動股速覽　車股跑輸小鵬（09868）股價跌近6%

上一篇文章
港股回吐恒生指數跌240點報20605點 汽車股弱比亞迪（01211）、小鵬汽車（09868）齊挫 阿里巴巴（09988）跌近3%
港股今早回吐，恒生指數半日跌240點，報20605點。汽車股表現跑輸大市，除比亞迪 （01211） 股價跌逾2%外，小鵬汽車 （09868） 股價跌近6%，另吉利汽車 （00175） 股價亦報跌。速覽今早焦點異動股表現↓↓
|股份
|中午收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|中升控股 （00881）
|50.95
|（1.55元／2.95%）
|曾見50.8元創1個月新低
|---
|石藥集團 （01093）
|8.15元
|（0.28元／3.32%）
|連失10天綫及100天綫
|---
|東方海外 （00316）
|253.2元
|6.6元／2.68%
|創1個月高
|按此
|吉利汽車 （00175）
|16.52元
|（0.32元／1.9%）
|失10天綫
|按此
|銀娛 （00027）
|44.65元
|（1.15元／2.51%）
|連失10天綫及20天綫
|按此
|申洲國際 （02313）
|84.35元
|（2.6元／2.99%）
|失10天綫
|---
|小鵬汽車 （09868）
|107.3元
|（6.6元／5.79%）
|失100天綫
|按此
#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#
欄名 : ET異動股追蹤