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異動股│港股異動股速覽　車股跑輸小鵬（09868）股價跌近6%

股市 12:30 2022/07/19

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港股今早回吐，恒生指數半日跌240點，報20605點。汽車股表現跑輸大市，除比亞迪 （01211） 股價跌逾2%外，小鵬汽車 （09868） 股價跌近6%，另吉利汽車 （00175） 股價亦報跌。速覽今早焦點異動股表現↓↓

股份 中午收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
中升控股 （00881） 50.95 （1.55元／2.95%） 曾見50.8元創1個月新低 ---
石藥集團 （01093） 8.15元 （0.28元／3.32%） 連失10天綫及100天綫 ---
東方海外 （00316） 253.2元 6.6元／2.68% 創1個月高 按此
吉利汽車 （00175） 16.52元 （0.32元／1.9%） 失10天綫 按此
銀娛 （00027） 44.65元 （1.15元／2.51%） 連失10天綫及20天綫 按此
申洲國際 （02313） 84.35元 （2.6元／2.99%） 失10天綫 ---
小鵬汽車 （09868） 107.3元 （6.6元／5.79%） 失100天綫 按此

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

欄名 : ET異動股追蹤

港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 異動股 申洲國際（02313） 指數 石藥集團（01093） 中升控股（00881） 東方海外（00316） 吉利汽車（00175）

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港股回吐恒生指數跌240點報20605點　汽車股弱比亞迪（01211）、小鵬汽車（09868）齊挫　阿里巴巴（09988）跌近3%

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