異動股│港股異動股速覽　華潤啤酒（00291）、信義光能（00968）股價逆市揚值得留意

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【美股期貨】道指期貨微跌、納指期貨升近0.1% 本周儲局議息+業績高峰期
港股尾市跌幅收窄，恒生指數跌46點，報20562點，報20454點。乳製品生產商中國飛鶴 （06186） 股價跌超過1成，中國飛鶴發盈警，預料盈利少賺超過4成。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|按盤價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|信義光能 （00968）
|12.74元
|0.34元／2.74%
|升穿10天綫
|---
|華潤啤酒 （00291）
|55.05元
|1.65元／3.09%
|升穿20天綫
|按此
|小米 （01810）
|12.84元
|（0.12／0.93%）
|失10天綫
|---
|華虹半導體 （01347）
|24.95元
|（1.3元／4.95%）
|先後失20天、10天綫
|---
|中國飛鶴 （06186）
|7.21元
|（1.11元／13.34%）
|先後失10天、50天綫、100天綫
|按此
|蒙牛乳業 （02319）
|36.55元
|（1元／2.66%）
|失10天綫
|---
|舜宇光學科技 （02382）
|107.4元
|（3.3元／2.98%）
|失10天綫
|---
|阿里健康 （00241）
|5.13元
|（0.02元／0.39%）
|失10天綫
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|20.75元
|0.4元／1.97%
|破底後倒升
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤