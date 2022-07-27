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異動股│港股異動股速覽　碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成　同系碧桂園（02007）亦跌逾1成

股市 14:50 2022/07/27

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港股今日下跌，內房股及物管股跌幅尤其顯著。物管股遭高盛唱淡，大幅下跌目標價及投資評級。碧桂園服務 （06098） 股價今日狠插近2成，同系碧桂園 （02007） 亦跌逾1成速覽異動股表現摘要↓↓

股份 今早開市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
碧桂園 （02007） 3.3元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守10天綫 按此
碧桂園服務 （06098） 20.75元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守10天綫股價破底 按此
華潤置地 （01109） 34.1元 ＊點按股號查看即時報價＊ 先後失守50天綫、10天綫 按此
吉利汽車 （00175） 15.7元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守50天綫 按此
李寧 （02331） 67.5元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守10天綫 按此
藥明生物 （02269） 79.4元 ＊點按股號查看即時報價＊ 先後失守10天綫、20天綫 按此
萬國數據 （09698） 27.6元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守10天綫 ---
銀河娛樂 （00027） 46.1元 ＊點按股號查看即時報價＊ 失守20天綫 ---
阿里健康 （00241） 5.1元 ＊點按股號查看即時報價＊ 突破10天綫 ---

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撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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