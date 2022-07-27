異動股│港股異動股速覽　碧桂園服務（06098）股價今日狠插近2成　同系碧桂園（02007）亦跌逾1成

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聯想集團（00992）8月1日除淨 逾5厘息受惠國策買入策略速睇
港股今日下跌，內房股及物管股跌幅尤其顯著。物管股遭高盛唱淡，大幅下跌目標價及投資評級。碧桂園服務 （06098） 股價今日狠插近2成，同系碧桂園 （02007） 亦跌逾1成速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|今早開市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|碧桂園 （02007）
|3.3元
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|失守10天綫
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|20.75元
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|失守10天綫股價破底
|按此
|華潤置地 （01109）
|34.1元
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|先後失守50天綫、10天綫
|按此
|吉利汽車 （00175）
|15.7元
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|失守50天綫
|按此
|李寧 （02331）
|67.5元
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|失守10天綫
|按此
|藥明生物 （02269）
|79.4元
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|先後失守10天綫、20天綫
|按此
|萬國數據 （09698）
|27.6元
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|失守10天綫
|---
|銀河娛樂 （00027）
|46.1元
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|失守20天綫
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|阿里健康 （00241）
|5.1元
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|突破10天綫
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤