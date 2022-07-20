  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (三) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

異動股│港股異動股速覽　東方海外（00316）連續6個交易日現陽燭再試1個月新高、理想汽車（02015）股價急插逾7%點睇？

股市 16:45 2022/07/20

分享：

分享：

港股今日造好，多隻指數成分股股價技術上見突破。殘股商湯 （00020） 股價大升逾1成，受惠公司回購股份消息帶動。另外，航運股東方海外 （00316） 連續6個交易日出現陽燭利好訊號，股價今日再試1個月高位。速睇今日焦點異動股↓↓

股份 今日收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
海底撈 （06862） 16.43元 0.64元／4.08% 曾突破10天綫 按此
東方海外 （00316） 255.2元 6元／2.41% 創1個月高位 按此
港交所 （00388） 360元 8.6元／2.45% 先後突破50天及100天綫 按此
碧桂園服務 （06098） 22.6元 （0.25元／1.09%） 曾穿創1個月低位 按此
阿里健康 （00241） 5.28元 0.11元／2.13% 突破10天綫 按此
李寧 （02331） 68.05元 1.3元／1.95% 曾突破10天綫 ---
潤啤 （00291） 53.05元 1.15元／2.22% 突破10天綫 按此
商湯 （00020） 2.33元 0.23元／10.95% 曾突破10天綫 按此
攜程 （09961） 209.6元 8元／3.97% 先後突破10天、20天綫 按此
創科 （00669） 90.95元 6.1元／7.19% 先後突破20天、10天綫 按此
信達生物 （01801） 36.9元 1.5元／4.24% 先後突破20天、10天綫 ---
理想汽車 （02015） 141.7元 （10.9元／7.14%） 先後失守20天、10天綫 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 異動股 申洲國際（02313） 指數 石藥集團（01093） 中升控股（00881） 東方海外（00316） 吉利汽車（00175）

上一篇文章

【煤炭股】兗煤澳大利亞下調全年指引、受氣候及疫情影響　上季應佔可售煤炭量按季再跌8.6%

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐8月1日公布次季業績　考慮會否派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數升229點　商湯止跌反彈近11%　內房逆市跌（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升229點　商湯止跌反彈近11%　內房逆市跌（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升167點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘
【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘
【台灣通關】台灣7.25放寬6類外籍人士入境　惟不包括港澳人士
【台灣通關】台灣7.25放寬6類外籍人士入境　惟不包括港澳人士
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款