異動股│港股異動股速覽　東方海外（00316）連續6個交易日現陽燭再試1個月新高、理想汽車（02015）股價急插逾7%點睇？

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【煤炭股】兗煤澳大利亞下調全年指引、受氣候及疫情影響 上季應佔可售煤炭量按季再跌8.6%
港股今日造好，多隻指數成分股股價技術上見突破。殘股商湯 （00020） 股價大升逾1成，受惠公司回購股份消息帶動。另外，航運股東方海外 （00316） 連續6個交易日出現陽燭利好訊號，股價今日再試1個月高位。速睇今日焦點異動股↓↓
|股份
|今日收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|海底撈 （06862）
|16.43元
|0.64元／4.08%
|曾突破10天綫
|按此
|東方海外 （00316）
|255.2元
|6元／2.41%
|創1個月高位
|按此
|港交所 （00388）
|360元
|8.6元／2.45%
|先後突破50天及100天綫
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|22.6元
|（0.25元／1.09%）
|曾穿創1個月低位
|按此
|阿里健康 （00241）
|5.28元
|0.11元／2.13%
|突破10天綫
|按此
|李寧 （02331）
|68.05元
|1.3元／1.95%
|曾突破10天綫
|---
|潤啤 （00291）
|53.05元
|1.15元／2.22%
|突破10天綫
|按此
|商湯 （00020）
|2.33元
|0.23元／10.95%
|曾突破10天綫
|按此
|攜程 （09961）
|209.6元
|8元／3.97%
|先後突破10天、20天綫
|按此
|創科 （00669）
|90.95元
|6.1元／7.19%
|先後突破20天、10天綫
|按此
|信達生物 （01801）
|36.9元
|1.5元／4.24%
|先後突破20天、10天綫
|---
|理想汽車 （02015）
|141.7元
|（10.9元／7.14%）
|先後失守20天、10天綫
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤