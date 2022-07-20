異動股│港股異動股速覽 商湯（00020）股價大升逾1成、東方海外（00316）連續6個交易日現陽燭再試1個月新高
股市 14:50 2022/07/20
港股今日造好，多隻指數成分股股價技術上見突破。殘股商湯 （00020） 股價大升逾1成，受惠公司回購股份消息帶動。另外，航運股東方海外 （00316） 連續6個交易日出現陽燭利好訊號，股價今日再試1個月高位。速睇今日焦點異動股↓↓
|股份
|上日收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|海底撈 （06862）
|15.68元
|稍後更新
|曾突破10天綫
|按此
|東方海外 （00316）
|249.2元
|稍後更新
|再試1個月高位
|按此
|港交所 （00388）
|351.4元
|稍後更新
|先後突破50天、100天及10天綫
|---
|碧桂園服務 （06098）
|22.85元
|稍後更新
|股價創新低觸22.1元
|按此
|阿里健康 （00241）
|5.17元
|稍後更新
|突破10天綫
|按此
|李寧 （02331）
|66.75元
|稍後更新
|曾突破10天綫
|---
|潤啤 （00291）
|51.9元
|稍後更新
|突破10天綫
|按此
|商湯 （00020）
|2.1元
|稍後更新
|曾突破10天綫
|按此
|攜程 （09961）
|201.6元
|稍後更新
|先後突破10天、20天綫
|按此
|創科 （00669）
|84.85元
|稍後更新
|先後突破20天、10天綫
|按此
|信達生物 （01801）
|35.4元
|稍後更新
|先後突破20天、10天綫
|---
|理想汽車 （02015）
|152.6元
|稍後更新
|先後失守20天、10天綫
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤