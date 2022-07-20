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異動股│港股異動股速覽　商湯（00020）股價大升逾1成、東方海外（00316）連續6個交易日現陽燭再試1個月新高

股市 14:50 2022/07/20

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港股今日造好，多隻指數成分股股價技術上見突破。殘股商湯 （00020） 股價大升逾1成，受惠公司回購股份消息帶動。另外，航運股東方海外 （00316） 連續6個交易日出現陽燭利好訊號，股價今日再試1個月高位。速睇今日焦點異動股↓↓

股份 上日收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
海底撈 （06862） 15.68元 稍後更新 曾突破10天綫 按此
東方海外 （00316） 249.2元 稍後更新 再試1個月高位 按此
港交所 （00388） 351.4元 稍後更新 先後突破50天、100天及10天綫 ---
碧桂園服務 （06098） 22.85元 稍後更新 股價創新低觸22.1元 按此
阿里健康 （00241） 5.17元 稍後更新 突破10天綫 按此
李寧 （02331） 66.75元 稍後更新 曾突破10天綫 ---
潤啤 （00291） 51.9元 稍後更新 突破10天綫 按此
商湯 （00020） 2.1元 稍後更新 曾突破10天綫 按此
攜程 （09961） 201.6元 稍後更新 先後突破10天、20天綫 按此
創科 （00669） 84.85元 稍後更新 先後突破20天、10天綫 按此
信達生物 （01801） 35.4元 稍後更新 先後突破20天、10天綫 ---
理想汽車 （02015） 152.6元 稍後更新 先後失守20天、10天綫 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 異動股 申洲國際（02313） 指數 石藥集團（01093） 中升控股（00881） 東方海外（00316） 吉利汽車（00175）
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