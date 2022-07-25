異動股│港股異動股速覽　中國飛鶴（06186）股價跌超過1成、內房股＋物管股反彈

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【華置127】華置6大商場7.25加推消費大賞送1500萬元現金券 仲有機會獲贈5手滙豐股票
港股低開後跌幅擴大，恒指現跌逾120點，失守20500點。乳製品生產商中國飛鶴 （06186） 股價跌超過1成，中國飛鶴發盈警，預料盈利少賺超過4成。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|按盤價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|華虹半導體 （01347）
|24.95元
|（1.3元／4.95%）
|先後失20天、10天綫
|---
|中國飛鶴 （06186）
|7.25元
|（1.07元／12.86%）
|先後失10天、50天綫、100天綫
|按此
|蒙牛乳業 （02319）
|36.15元
|（1.4元／3.73%）
|失10天綫
|---
|舜宇光學科技 （02382）
|107.1元
|（3.6元／3.25%）
|失10天綫
|---
|美團 （03690）
|186元
|（5.7元／2.97%）
|先後失50天、10天綫
|按此
|阿里健康 （00241）
|5.01元
|（2元／2.52%）
|失10天綫
|按此
|龍湖 （00960）
|27.95元
|1.35元／5.08%
|升穿10天綫
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|20.85元
|0.55元／2.95%
|破底後倒升
|按此
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撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤