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異動股│港股異動股速覽　中國飛鶴（06186）股價跌超過1成、內房股＋物管股反彈

股市 10:45 2022/07/25

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港股低開後跌幅擴大，恒指現跌逾120點，失守20500點。乳製品生產商中國飛鶴 （06186） 股價跌超過1成，中國飛鶴發盈警，預料盈利少賺超過4成。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 按盤價 變動／變幅 摘要 相關資訊
華虹半導體 （01347） 24.95元 （1.3元／4.95%） 先後失20天、10天綫 ---
中國飛鶴 （06186） 7.25元 （1.07元／12.86%） 先後失10天、50天綫、100天綫 按此
蒙牛乳業 （02319） 36.15元 （1.4元／3.73%） 失10天綫 ---
舜宇光學科技 （02382） 107.1元 （3.6元／3.25%） 失10天綫 ---
美團 （03690） 186元 （5.7元／2.97%） 先後失50天、10天綫 按此
阿里健康 （00241） 5.01元 （2元／2.52%） 失10天綫 按此
龍湖 （00960） 27.95元 1.35元／5.08% 升穿10天綫 按此
碧桂園服務 （06098） 20.85元 0.55元／2.95% 破底後倒升 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」##買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

 

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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