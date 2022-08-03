異動股│內房、物管成輸家 碧桂園（02007）、碧桂園服務（06098）股價齊破底
股市 17:05 2022/08/03
港股午後升幅收窄，恒生指數全日升77點，報19767點內房股成為輸家，中國海外 （00688） 股價失250天綫；碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 股價齊破底。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|中國海外 （00688）
|20.55元
|（0.35元／1.67%）
|失守250天綫
|按此
|碧桂園 （02007）
|2.68元
|（0.04元／1.47%）
|股價創新低見2.64元
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|14.02元
|（0.54元／3.71%）
|股價創新低見13.64元
|按此
|世茂服務 （00873）
|2.3元
|（0.06元／2.54%）
|股價創新低見2.22元
|按此
|金沙中國 （01928）
|18.3元
|0.58元／3.27%
|先後突破20天綫、10天綫
|按此
|中升控股 （00881）
|41.45元
|（2.05元／4.71%）
|股價創新低見39.75元
|按此
#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤