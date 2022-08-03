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異動股│內房、物管成輸家　碧桂園（02007）、碧桂園服務（06098）股價齊破底

股市 17:05 2022/08/03

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港股午後升幅收窄，恒生指數全日升77點，報19767點內房股成為輸家，中國海外 （00688） 股價失250天綫；碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 股價齊破底。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
中國海外 （00688） 20.55元 （0.35元／1.67%） 失守250天綫 按此
碧桂園 （02007） 2.68元 （0.04元／1.47%） 股價創新低見2.64元 按此
碧桂園服務 （06098） 14.02元 （0.54元／3.71%） 股價創新低見13.64元 按此
世茂服務 （00873） 2.3元 （0.06元／2.54%） 股價創新低見2.22元 按此
金沙中國 （01928） 18.3元 0.58元／3.27% 先後突破20天綫、10天綫 按此
中升控股 （00881） 41.45元 （2.05元／4.71%） 股價創新低見39.75元 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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