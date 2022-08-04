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異動股│九倉置業（01997）業績後股價造好升近7%　芯片股中芯國際（00981）及華虹半導體（01347）造好

股市 16:45 2022/08/04

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港股今日造好，恒生指數午後升幅擴大，九倉置業 （01997） 業績後股價造好，九倉置業股價收市升近7%，報36.05元。芯片股今日造好，速覽異動股表現摘要↓↓

股份 收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
百威亞太 （01876） 22.95元 0.6元／2.68% 先後突破20天綫、10天綫 按此
比亞迪電子 （00285） 21.9元 1.9元／9.5% 先後突破50天綫、10天綫 按此
九倉置業 （01997） 36.05元 2.25元／6.66% 先後突破10天綫、20天綫 按此
中芯國際 （00981） 16.72元 0.54元／3.34% 先後突破10天綫、20天綫 按此
華虹半導體 （01347） 24.35元 1.15元／4.96% 突破10天綫 按此
舜宇光學 （02382） 111.8元 6.6元／6.27% 先後突破10天綫、20天綫 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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