異動股│九倉置業（01997）業績後股價造好升近7%　芯片股中芯國際（00981）及華虹半導體（01347）造好

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【NFLX】Netflix據指擬推出廣告投放業務 每千次瀏覽收費80美元
港股今日造好，恒生指數午後升幅擴大，九倉置業 （01997） 業績後股價造好，九倉置業股價收市升近7%，報36.05元。芯片股今日造好，速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|百威亞太 （01876）
|22.95元
|0.6元／2.68%
|先後突破20天綫、10天綫
|按此
|比亞迪電子 （00285）
|21.9元
|1.9元／9.5%
|先後突破50天綫、10天綫
|按此
|九倉置業 （01997）
|36.05元
|2.25元／6.66%
|先後突破10天綫、20天綫
|按此
|中芯國際 （00981）
|16.72元
|0.54元／3.34%
|先後突破10天綫、20天綫
|按此
|華虹半導體 （01347）
|24.35元
|1.15元／4.96%
|突破10天綫
|按此
|舜宇光學 （02382）
|111.8元
|6.6元／6.27%
|先後突破10天綫、20天綫
|按此
#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤