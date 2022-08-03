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異動股│中芯國際（00981）股價抽升　內房、物管成輸聶家

股市 12:40 2022/08/03

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港股半日造好，中美芯片戰再有消息，中芯國際 （00981） 股價突抽升近1成。內房股成為輸家，中國海外 （00688） 股價失250天綫；碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 股價齊破底。速覽異動股表現摘要↓↓

股份 中午收市價 變動／變幅 摘要 相關資訊
中芯國際 （00981） 16.88元 點按股號查看即時報價 大陽燭抽升，先後突破10天綫、20天綫 按此
中國海外 （00688） 20.3元 點按股號查看即時報價 失守250天綫 按此
碧桂園 （02007） 2.68元 點按股號查看即時報價 股價創新低見2.64元 按此
碧桂園服務 （06098） 14.02元 點按股號查看即時報價 股價創新低見13.64元 按此
世茂服務 （00873） 2.28元 點按股號查看即時報價 股價創新低見2.22元 按此
金沙中國 （01928） 18.24元 點按股號查看即時報價 先後突破20天綫、10天綫 按此
中升控股 （00881） 40.3元 點按股號查看即時報價 股價創新低見39.9元 －－－

#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET異動股追蹤

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