異動股│中芯國際（00981）股價抽升 內房、物管成輸家
股市 12:40 2022/08/03
港股半日造好，中美芯片戰再有消息，中芯國際 （00981） 股價突抽升近1成。內房股成為輸家，中國海外 （00688） 股價失250天綫；碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 股價齊破底。速覽異動股表現摘要↓↓
|股份
|中午收市價
|變動／變幅
|摘要
|相關資訊
|中芯國際 （00981）
|16.88元
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|大陽燭抽升，先後突破10天綫、20天綫
|按此
|中國海外 （00688）
|20.3元
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|失守250天綫
|按此
|碧桂園 （02007）
|2.68元
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|股價創新低見2.64元
|按此
|碧桂園服務 （06098）
|14.02元
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|股價創新低見13.64元
|按此
|世茂服務 （00873）
|2.28元
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|股價創新低見2.22元
|按此
|金沙中國 （01928）
|18.24元
|點按股號查看即時報價
|先後突破20天綫、10天綫
|按此
|中升控股 （00881）
|40.3元
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|股價創新低見39.9元
|－－－
#買賣單位為港元；（）為虧損；按股票號碼查看最新報價
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET異動股追蹤