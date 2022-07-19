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【滙豐保險】滙豐保險推即時健康掃描功能　只需30秒可讀取數據

Hot Talk 13:26 2022/07/19

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【滙豐保險】滙豐保險推即時健康掃描功能　只需30秒可讀取數據

HSBC滙豐 （00005） 保險公布，旗下僱員福利應用程式（Benefits+）增添一項全新功能「即時健康掃描Health Scan+」，為首間保險公司推出遙距掃描功能。滙豐保險用戶可30秒臉部掃描，檢視健康狀況。滙豐保險表示，新功能印證科技如何改善醫療與健康同時，亦回應市場對遙距醫療及健康服務需求。

    點擊圖片放大
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「Health Scan+」可反映壓力指數、呼吸、血壓、心臟負荷及面部肌膚年齡

該行指出，「Health Scan+」運用人面識別功能，透過用戶皮膚光暗分析血流量變化。「Health Scan+」人工智能系統可高準確度量度人體器官的健康參數，用戶只須開啟智能裝置鏡頭，在無需使用額外穿戴式配件下，對準臉部作30秒掃瞄，「Health Scan+」即可把所量度數據與一般健康指標作比較，如靜息心率、從心跳率反映出壓力指數、呼吸、血壓、心臟負荷及面部肌膚年齡。在分析有關數據後，「Health Scan+」將會指出用戶須潛在關注的健康事項，並提供可行建議支援予用戶作保健及維持健康生活方式。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，隨大眾檢視健康需求不斷增加，加上期望有更多相關創新及方便使用的解決方案，將不斷提升「Benefits+平台」，加入新健康科技元素。滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦表示，「Health Scan+」推出讓用戶能透過智能電話，即時及經常性地評估其健康狀況。

「Benefits+平台」自2020 年末推出，現時於本地服務逾31,000名團體人壽保險或醫療保險成員，每月處理超過14,000 宗醫療索賠和保險交易。

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