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【疫市營商】MegaBox迎戰市場新趨勢　4方針助後疫經濟復甦

商業 12:15 2022/07/19

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新常態下，經營商場如何應對突如其來的改變？

疫情影響本地經濟環境，MegaBox高級總監文靜芝表示，「商場是面對人的生意」，最重要了解場內銷售的產品，以及緊貼潮流趨勢。近期制定4個方針，迎接後疫情的長遠商機。

文靜芝指出，近來因應鄰近地區有多個住宅項目落成，吸引了很多新遷入該區的顧客，而場內家品品牌亦深受歡迎。因應這新趨勢，亦引進了很多設計及家具品牌。

疫下出現很多突發或意外事情，但她稱，與團隊、商戶一起抗疫，已成為她工作多年以來，獲得最大的成功感。更舉例，當政府公布重啟晚市堂食之際，整個商場的團隊都很開心。

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文靜芝寄語：要對工作有熱情
文靜芝由MegaBox籌備開張，已一直工作至今，對有意入行的新鮮人或希望中途轉跑道的人，她寄語：「對工作懷有熱情，是其中一項最重要元素。」並解釋，疫情前她或團隊外遊，例如到訪日本時，也會留意當地商場的布置和燈飾，參考其特色元素，思考能否引入MegaBox。

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經營之道貴在投入和專注，才能夠達成目標，惟她強調，要長遠經營，全靠4個方針：
1. 引入優質商戶進駐
商場人流是否暢旺，有賴商戶提供的服務，倘若他們之間能互相帶動，便有加乘作用，並舉例，由於客人逛家具店需時較長，也需要用膳，場內餐飲便會受惠。

2. 商場環境的舒適度
這亦是影響客人會否再次到訪的關鍵，因為客人愈來愈着重個人體驗，加上疫下更重視防疫和衞生，因此妥善的防疫措施，令環境更舒適，有助吸引客人入場。

3. 提供各類優惠
除了商場推出消費優惠外，還需要結合商戶進行策略推廣，如此一來，商戶也可以更頻繁地出現在公眾的視綫，讓更多人認識。

4. 多思考並為客戶提供更多新鮮感
她笑言場內每次舉辦活動，都致力提供不同的主題，以避免與過往的活動或其他商場的宣傳太相似，同時亦要貼合商場的整體主題。

她舉例，近來的小王子活動，展出了家書、手稿等特別的展品，客人消費指定金額，便獲有關禮品，並同時找來保鮮花商戶合作，銷售保鮮花以吸引消費。

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全年營業額　料單位數字增長
隨着疫情漸緩以及多項消費優惠，文靜芝表示，有助帶動現時商場旗下的會員制度，其第二季會員數目按季上升8成，至約20萬名。

然而，由於今年上半年受第5波疫情嚴峻影響，她預料，今年全年的人流及營業額，平均有單位數字增長。

記者：馬意文

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