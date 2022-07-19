安永與香港投資推廣署及深圳市國際交流合作基金會　攜手合辦「2022 聚能大灣區論壇」

▲ 安永「2022聚能大灣區論壇」將於2022年8月18日隆重舉行。

安永大中華區 (「安永」) 今天宣布第二屆「聚能大灣區論壇」將於2022 年8 月18 日（星期四）舉行。安永邀請了香港特別行政區政府投資推廣署 (「投資推廣署」) 及深圳市國際交流合作基金會合辦該論壇。活動將以實時連線方式於香港和深圳兩地舉行，粵港澳大灣區（「大灣區」或「灣區」）及全球其他地區觀眾可於網上參與。



安永通過邀請政府部門、監管機構及業界高管，開展交流合作，為大灣區創造長期可持續價值。今年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布三周年以及正值香港特別行政區成立25 周年，我們誠邀關心大灣區發展的各界人士參與論壇，共同分享見解、啓迪靈感。



投資推廣署一直積極鼓勵促進大灣區的長遠發展，推動兩地招商引資的合作關係，助力香港積極及全面把握國家「一帶一路」倡議及「粵港澳大灣區」發展的機遇，進一步發揮「促成者」和「推廣者」的角色。深圳市國際交流合作基金會是中國首家通過構建國際合作網絡和實施務實行動倡議，支持社會各界開展國際交流合作、參與全球治理、提升深圳全球形象和戰略優勢的非公募公益基金會。自成立以來，該基金會持續開發及促成國際交流合作，覆蓋經貿、科技、教育、文化、藝術、環保、友城、衛健等多個領域， 為深圳社會組織、企業、智庫搭建了多元化的國際交流平台。



擁抱環球變化，抓緊灣區機遇



香港、澳門兩個特區，以及廣東省九個城市持續融合，協同效應所帶來的經濟潛力不容忽視。隨著數碼化和可持續發展成為重要議程，大灣區有望在未來幾年成為開放程度最高、經濟活力最強的地區。今年的論壇主題是「擁抱環球變化，抓緊灣區機遇」，大灣區以其強健的經濟韌性貢獻中國經濟的復甦和發展，安永將與兩地演講嘉賓探討不同議題，討論如何以金融及ESG 融合促進灣區發展，以及與企業家共同剖析大灣區醫療產業生態建設，分享在這個環境下企業的發展格局，創新以及發展戰略。



投資推廣署署長傅仲森表示：「投資推廣署很高興能與安永及深圳市國際交流合作基金會合辦『2022聚能大灣區論壇』，粵港澳大灣區是國家經濟發展政策重點，香港是貫通灣區及世界各地多個重要市場的主要橋樑，在可預見的未來為企業和投資者帶來龐大的機遇。作為國際金融中心和大灣區的門戶，香港是企業融集資金的重要樞紐，擁有豐富經驗的商業和金融服務專業人才，為全球投資者提供建議和協助他們實現商業理念。論壇將匯聚來自香港和大灣區其他城市的政府要員、商界和不同界別的領袖及賢達，分享真知灼見助力他們把握商機。我們期待與各業界一同參與此年度盛事，進一步協助企業擴展在大灣區的業務。」



深圳市國際交流合作基金會李丹秘書長表示：「欣聞安永舉辦聚能大灣區論壇，匯聚了粵港澳政、商、學界精英，聚焦未來ESG、金融、科技、醫療、數字經濟等世界話題，共同探討和推動粵港澳合作。深圳市國際交流合作基金會十分榮幸參與聯合舉辦，並衷心祝願論壇圓滿成功，碩果累累。將粵港澳大灣區建設成為科技創新高地、世界一流灣區，是國家的規劃和發展戰略，也是深圳發揮引擎作用，深港融合共進的契機。隨著大灣區國際化、市場化、法治化的進一步完善和提升，深圳市國際交流合作基金會將繼續搭建國際交流合作平台，支持企業及各界參與全球治理，攜手同行向未來。」



推六通十一城 釋放灣區潛力



安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示：「感謝香港投資推廣署及深圳市國際交流合作基金會對安永的支持。香港具備便利營商的環境、優良的法治傳統、自由的經濟制度、完善的資訊科技基礎建設及金融體系，並擁有高端及熟悉國際市場的專業服務人才。安永為配合國家對大灣區的發展展望，成立以『六通』與『十一城』作為架構的大灣區業務發展中心，透過其跨地域、跨業務線的團隊，幫助企業提升核心競爭力。我們期待在未來發掘粵港澳『9+2』城市更廣泛、更緊密的合作，以充分釋放灣區的發展潛力。」

安永華南區主管合夥人黃寅表示：「我們很榮幸可以邀請到香港投資推廣署及深圳市國際交流合作基金會共同舉辦今屆的論壇。國家加快推進粵港澳大灣區建設，融合發展是大勢所趨。推動產業融合、技術融合和文化融合，深化粵港澳合作，迸發更大發展動能。作為大灣區建設的積極參與者，安永持續推出覆蓋不同行業領域的洞察報告，積極分享專業經驗、知識和技能，並透過舉辦大型論壇，匯聚灣區專業人才和資源，為客戶提供具有國際視野，並符合灣區發展需要的高質量服務。」



香港和深圳營商環境各有優勢，香港是國際領先的金融中心，深圳近年來在金融科技領域上發展迅速，已轉型為高速經濟增長的現代化城市。港深兩地作為大灣區的雙引擎，可以通過合作發揮互補優勢，推動區內的發展。今年「聚能大灣區論壇」由安永與香港投資推廣署及深圳市國際交流合作基金會合辦，將有效地發揮協同作用，助力企業把握大灣區發展新機遇。



第二屆「聚能大灣區論壇」的活動詳情將於稍後公佈，按此了解更多。

安永 | 粵港澳大灣區：http://www.ey.com/zh_cn/greater-bay-area



關於安永

安永的宗旨是建設更美好的商業世界。我們致力幫助客戶、員工及社會各界創造長期價值，同時在資本市場建立信任。

在數據及科技賦能下，安永的多元化團隊通過鑒證服務，於150多個國家及地區構建信任，並協助企業成長、轉型和運營。

在審計、諮詢、法律、戰略、稅務與交易的專業服務領域，安永團隊對當前最複雜迫切的挑戰，提出更好的問題，從而發掘創新的解决方案。



安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球組織，加盟該全球組織的各成員機構均為獨立的法律實體，各成員機構可單獨簡稱為「安永」。Ernst & Young Global Limited 是註册於英國的一家保證（責任）有限公司，不對外提供任何服務，不擁有其成員機構的任何股權或控制權，亦不作為任何成員機構的總部。如需了解安永如何收集及使用個人資料，以及在個人資料法律保護下個人所擁有權利的描述，請瀏覽ey.com/privacy。安永成員機構不從事當地法律禁止的法律業務。如欲進一步了解安永，請瀏覽 ey.com。

本新聞稿由安永的中國成員機構發布。



關於投資推廣署

投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門，專責促進外來直接投資，致力協助海外及內地企業在香港開設或擴展業務。該署為海外及內地企業提供免費資訊及專業支援服務。如欲查詢更多資料，歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。



關於深圳市國際交流合作基金會

深圳市國際交流合作基金會是全國首個城市級、致力於整合政府和社會資源推動城市對外交流合作、促進國際化城市建設的非公募公益基金會。



2014年12月註册成立以來，基金會在深圳市人民政府外事辦公室指導下，持續開發國際交流合作品牌活動和資助項目共計70個，促成國際交流合作活動280餘場次，覆蓋經貿、科技、教育、文化、藝術、環保、友城、衛健8大領域，直接受益人群達7,000多人次。基金會對外交流足迹遍佈6大洲，26個國家，35座城市，為深圳社會組織、企業、智庫搭建了多元化的國際交流平台。



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