▲ 【大行報告】大摩：澳門通關日子不明朗、降今明兩年賭收預測 再調整濠賭股評級及目標價（附名單）

澳門疫情持續，賭場再關閉多一周。摩根士丹利指，濠賭股目前估值相當於2023年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）約11倍，較該行估計的濠賭股明年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）低44%。

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大摩指，濠賭股於過去15年平均估值約12.8倍，相信估值會維持，但EBITDA分歧則相對大。該行的濠賭股2023年預測EBITDA，相當於2019年40%，較市場估計低44%，但2024年預測EBITDA則較市場估計高5%，同時相當於2019年110%。

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該行稱，2019年濠賭行業EBITDA約92億美元，而今年初該行估計2022及2023年EBITDA分別為38億美元及83億美元。經過數次調整，現時預期2022及2023年EBITDA分別為8億美元虧損及36億美元盈利。

大摩：中港澳將於2023年第二季通關

大摩稱，澳門通關日子仍不明朗，預期通關只會逐步開放，因此若以2023年EBITDA去估算濠賭股，將較現時市值有潛在45%的下行空間，同樣若2024年回復正常，潛在上行空間可達114%。

大摩估計，中港澳將於2023年第二季通關，並會於明年第三季或第四季放寬自由行或旅行團，而6大賭牌料於今年底成功續牌，明年中國也有機會調整防疫政策，與病毒共存。

大摩將2022及2023年博彩收益預測，分別調低至70億美元及160億美元，較市場預測低38%及30%。大摩調低銀娛 （00027） 評級至「與市場同步」，因銀娛股價今年來跑贏恒指25個百分點，而且估值是該行覆蓋的濠賭股中最貴。該行同時調高永利澳門 （01128） 評級，因估值吸引，而且通關可帶來潛在上升空間。

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