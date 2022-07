哈里聯合國演說公開放閃 讚梅根為靈魂伴侶

英國哈里王子在周一(18日)於美國紐約聯合國大會發表演說,亦是自英女王白金禧慶典以來,哈里夫婦首度在公開場合一同亮相。哈里表示新冠肺炎疫情未除、烏克蘭戰爭、氣候變化危機等,今年對全球來說是痛苦的一年。同時,哈里亦公開放閃,大讚梅根是「靈魂伴侶」。

哈里(Prince Harry)周一在聯合國紀念「曼德拉日」活動發表演說,妻子梅根(Meghan Markle) 亦有出席。哈里指民眾正經歷肆虐全球的新冠疫情、氣候變化帶來嚴重破壞、少數人以謊言及假資訊作武器、烏克蘭戰爭的慘況及美國墮胎憲法權倒退。

哈里表示,曼德拉一生所追求的民主及自由,如今成為受攻擊目標,並形容今年是痛苦的一年。

哈里亦談及氣候變化對全球造成影響,認為過往的極端天氣將變成日常生活,氣候危機繼續惡化,稱「正當我發表演說時,世界再次發生火災」(As I speak, our world is on fire,again.)。他呼籲各國領導人更加堅定採取行動。

哈里透露,兒子阿奇(Archie)2019年有幸與已故杜圖大主教(Desmond Tutu)見面。杜圖大主教當年送給哈里一份禮物,是其母戴安娜(Princess Diana)1997年與曼德拉在開普敦的合照,他表示至今仍珍而重之,把這份禮物銘記於心。

哈里指與母親在非洲有珍貴回憶,戴安娜去世後自己亦是在當地尋求慰藉,直至在當地找到梅根這位「靈魂伴侶」。

