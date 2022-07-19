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哈里聯合國演說公開放閃 讚梅根為靈魂伴侶

環球社會熱點 11:59 2022/07/19

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英國哈里王子在周一（18日）於美國紐約聯合國大會發表演說，亦是自英女王白金禧慶典以來，哈里夫婦首度在公開場合一同亮相。哈里表示新冠肺炎疫情未除、烏克蘭戰爭、氣候變化危機等，今年對全球來說是痛苦的一年。同時，哈里亦公開放閃，大讚梅根是「靈魂伴侶」。

碧咸大仔突遭Superdry解約 無得代言恐失千萬酬勞 【下一頁】

哈里（Prince Harry）周一在聯合國紀念「曼德拉日」活動發表演說，妻子梅根（Meghan Markle） 亦有出席。哈里指民眾正經歷肆虐全球的新冠疫情、氣候變化帶來嚴重破壞、少數人以謊言及假資訊作武器、烏克蘭戰爭的慘況及美國墮胎憲法權倒退。

哈里表示，曼德拉一生所追求的民主及自由，如今成為受攻擊目標，並形容今年是痛苦的一年。

哈里亦談及氣候變化對全球造成影響，認為過往的極端天氣將變成日常生活，氣候危機繼續惡化，稱「正當我發表演說時，世界再次發生火災」（As I speak， our world is on fire，again.）。他呼籲各國領導人更加堅定採取行動。

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新書爆梅根與王室恩怨情仇 因一事成王室眼中釘 【下一頁】

哈里透露，兒子阿奇（Archie）2019年有幸與已故杜圖大主教（Desmond Tutu）見面。杜圖大主教當年送給哈里一份禮物，是其母戴安娜（Princess Diana）1997年與曼德拉在開普敦的合照，他表示至今仍珍而重之，把這份禮物銘記於心。

哈里指與母親在非洲有珍貴回憶，戴安娜去世後自己亦是在當地尋求慰藉，直至在當地找到梅根這位「靈魂伴侶」。

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責任編輯:郭麗明

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