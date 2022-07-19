【私募基金】安投Altive成摩根士丹利全新環球Pre-IPO基金底層投資經理　李澤楷及阿里巴巴有份參與

▲ 【私募基金】安投成摩根士丹利「Global Pre-IPO Fund, 2022 series」底層投資經理

香港富豪李澤楷旗下盈科拓展及阿里巴巴創業者基金支持的另類投資平台安投（Altive）公布，正式成為摩根士丹利（美：MS）全新環球Pre-IPO基金「Global Pre-IPO Fund， 2022 series」 底層投資經理。

基金主力投資全球有上市計劃的大型獨角獸

該基金料於9月推出，主力投資全球有上市計劃的大型獨角獸，並在私募市場尋求機會，目標實現20%年度淨回報，當中「Altive 獨角獸基金」從中國、東南亞及美國搜羅優質獨角獸項目、Pre-IPO等私募市場投資機遇。

安投管理合夥人廖展鵬，與另外3間知名基金管理公司Regal Funds Management、Lazard Asset Management 及 Perennial Partners 一同成為該基金的底層投資經理。

料 高淨值投資者參與投資私募市場比例提升

廖展鵬表示，持續留意到東南亞私募市場龐大增長潛力及內地強勁復甦動力，安投將繼續投資在這些領域的獨角獸和其他具增長潛力的私人公司，為其投資者帶來理想收益。「隨公開股票市場持續波動，安投相信未來數年高淨值投資者將進一步增加其私募市場投資的配置比例。」

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