香港佛山社團總會舉辦《熱烈慶祝香港回歸祖國25周年暨學習國家主席習近平重要講話分享會》

香港佛山社團總會於7月15日晩假尖沙咀會堂舉辦《熱烈慶祝香港回歸祖國25周年暨學習國家主席習近平重要講話分享會》。應邀出席主禮嘉賓有中聯辦九龍工作部處長何家祥、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、政制及內地事務局副局長胡健民、民政事務總署副署長王秀慧；行政及立法會議員張宇人，立法會議員李慧琼、黎棟國、梁美芬、容海恩、陳凱欣、陸頌雄、鄧飛、李梓敬、梁文廣、陳家珮、顏汶羽；油尖旺民政事務專員余健強、深水埗民政事務專員黃昕然、黃大仙民政事務專員黃智華等。



該會主席鄧祐才致歡迎辭，感謝眾多重量級嘉賓撥冗光臨主禮，為大會增色生輝。希望與會者用心聆聽，深刻領會演講嘉賓的精彩分享。

立法會議員李慧琼、黎棟國分別作學習心得分享發言：在香港進入新篇章的重要時刻，習主席親臨香港，帶來中央政府和全國人民對香港特區的關愛。習主席在講話中談到「一國兩制」實踐在香港取得公認的成功，得到國際社會普遍贊同，這樣好的制度必須長期堅持，給予港人莫大的信心和鼓舞。習主席並對香港的未來五年的治理、發展、民生及社會和諧穩定發展指明了方向，提出四個必須及四點希望。講者認為香港應利用「一國兩制」的獨特優勢之便，融入國家的發展大局，為中華民族偉大復興做出貢獻。



民政事務總署副署長王秀慧、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、分別在大會上發言，表示充份領悟習主席的講話，要以「民有所呼，我有所應」的精神，努力做好民生的工作；在中央支持的優勢下，確保香港金融穩定，金融中心的地位不變。



最後，該會會長蘇長榮發言表示習主席講話給予港人信心，指明了未來發展的方向，香港作為國家的南大門，要為中華民族的偉大復興作出應有的貢獻；並對大會出席者表示感謝。



分享會出席嘉賓近500人，座無虛席，場面熱烈。



(特約)