【蘋果動向】傳蘋果或淘汰實體SIM卡　節省成本兼環保

▲ 據外媒報道，eSIM技術已開始流行，甚至有分析師預計，蘋果（Apple）推出支援eSIM的iPhone只是時間問題。

現時大部分手機都為SIM卡騰出部分空間，但隨著eSIM技術成熟，未來SIM卡或逐漸被eSIM取代。據外媒報道，eSIM技術已開始流行，甚至有分析師預計，蘋果（Apple）推出支援eSIM的iPhone只是時間問題。

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《華爾街日報》報道，eSIM技術已在歐洲和亞洲開始流行，消費者可透過電訊商提供的二維碼（QR Code），即可啟動eSIM服務，而美國三大電訊商已為eSIM服務做好準備。

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報道又引述GlobalData分析師Emma Mohr McClune表示，蘋果推出只支援eSIM的iPhone是時間問題，而非推出的可能性。他又指，蘋果不會全面轉用eSIM，但估計會在iPhone 14或成為蘋果首部只支援eSIM的iPhone。

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責任編輯：廖淑瑩

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