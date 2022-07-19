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【電動車】工信部：擴大新能源車推廣規模　新能源車進入規模化快速發展階段

股市 11:30 2022/07/19

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工信部：進一步擴大新能源車推廣規模　新能源車進入規模化快速發展階段

內地早前公布上半年經濟數據，新能源車成為較大工業規模增長最快的板塊。工信部新聞發言人田玉龍表示，工信部將聯同有關部門進一步擴大新能源汽車的推廣規模，促進汽車消費，為穩定經濟大盤作出積極貢獻。

做好新一輪新能源汽車下鄉活動

田玉龍指，中國新能源汽車進入規模化快速發展階段，穩定和擴大新能源汽車消費，是保障汽車產業平穩發展的重要途徑。工信部會持續提升產品供給質量，做好汽車芯片、上游原材料的保供穩價工作，保障產業鏈供應鏈穩定暢通。

他又指，為落實國務院穩定增加汽車等大宗消費的要求，鼓勵有條件的地方和地區出台含金量高的促銷費政策，做好新一輪新能源汽車下鄉活動，加快充換電設施建設，推動實現信心共享、統一結算等便利措施。

此外，田玉龍又透露，相關部門正在加緊研究免徵新能源汽車購置稅延期問題，盡快出台有關結果。

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