▲ 【互聯網數據】全球手遊6月課金跌1成 騰訊《王者榮耀》吸金近19億港元蟬聯全球冠軍

騰訊 （00700） 皇牌手遊《王者榮耀》再度成為全球最吸金手遊，市場研究機構Sensor Tower商店情報數據顯示，騰訊《王者榮耀》6月在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.38億美元（約18.56億港元），蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。然而全球手遊玩家上月在 App Store 和 Google Play 課金約64億美元（約507億港元），按年下降10%。

騰訊《王者榮耀》6月中國iOS市場貢獻收入約95%，海外市場收入佔比為5%。米哈遊手遊《原神》則以1.54億美元的收入位列榜單第2名，吸金水平按年增長58.5%，其中，44%的收入來自其中國iOS市場，日本市場的收入佔25.5%。

騰訊《PUBG Mobile》排第三 《Pokémon GO》創今年表現最好月份

榜單前五另外三款遊戲為騰訊《PUBG Mobile》、Niantic《Pokémon GO》和King《Candy Crush Saga》。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了18億美元，佔全球總收入的28.4%。日本市場排名第2，佔19.3%；中國iOS市場排名第3，佔18.7%。

本期Niantic《Pokémon GO》全球吸金1.10億美元，按月增約58%，按年增11.8%，是今年表現最好的月份。這主要歸功於遊戲在6月4日至5日舉行的年度大型活動Pokémon GO Fest，在6月3日活動開啟前一天，遊戲的收入飆升至780萬美元（約6084萬港元），在6月4日至5日期間，遊戲的收入達到1600萬美元（約1.25億港元）。在世界許多國家放鬆社交距離限制後，7月份該遊戲還將舉行更多的現場Pokémon GO Fest活動，並在8月27日舉行為期一天的特別決賽。

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