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【內房危機】惠譽：若政府介入爛尾樓失敗　將加劇內房流動性壓力、考驗銀行體系穩定性

股市 11:28 2022/07/19

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【內房危機】惠譽：若政府介入爛尾樓失敗　將加劇內房流動性壓力、考驗銀行體系穩定性

內地爛尾樓斷供潮持續，中央擬向爛尾樓業主提供緩衝期，冀能解決問題。評級機構惠譽指，爛尾樓問題將會削弱銀行的資產質素，相信監管部門會介入，阻止斷供問題擴散至大型城市，若政府介入失敗，不僅難以重建買家信心，更會加劇內房開發商的流動性壓力，變相考驗銀行體系的穩定性。

截至去年底，家庭槓桿佔GDP比率約62%，家庭可支配收入則佔112%，在環球標準中處於中等水平。近日債務上升，或會對部分家庭財政構成影響，但相信不會引發家庭債務償還能力大幅惡化。

標普：20%內房開發商資不抵債【下一頁】

由於按揭貸款於買入樓花時已需要開始支付，而非樓盤落成時才開始，而內房市場持續受壓，導致部分樓盤停工。惠譽指，相信爛尾樓斷供不會對內銀股構成重大影響，因內銀受斷供影響的按揭貸款，佔總住宅房貸不足0.01%，但假若斷供問題惡劣，則會對宏觀經濟及社會構成影響。

惠譽：內房銷售料於下半年回穩

惠譽指，位於低線城市的小型及地區銀行，一般覆蓋較多財困內房開發商的房貸，因此斷供問題對這些銀行打擊較大，而且大部分開發商去年下半年已有經驗應付低線城市的問題。

中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期【下一頁】

惠譽預期，內房銷售料於下半年回穩，但2022年銷售仍跌25%至30%，2023銷售則會有單位數增長。若銷售復甦時間押後，將會對內房開發商的債務問題構成進一步影響，銀行信貸風險也會上升。內銀股的房地產發展相關不良貸款已自2020年底的1.8%，升至2.7%，當中住宅按揭不良貸款維持在0.3%。

惠譽相信，大部分內房開發商將繼續倚賴內部現金及出售資產，來應付到期償還的債務，而面對有大額債務於2023年上半年到期的小型開發商，估計會利用債務置換至離岸債，以減低對在岸營運及融資影響。

更多【內房危機】消息    

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