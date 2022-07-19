【券商點睇】中泰：維持全年增長目標 重申買入海爾智家

引述中泰證券報告，智爾智家（06690）管理層表示4至5月國內冰洗品類銷售增長放緩至中個位數，其中空調品類受影響較大，但6月銷量明顯反彈，空調銷售按年增長約20%。海外銷售上半年受到歐美通脹高企，消費放緩及原材料價格上漲的影響，北美和歐洲地區銷售按年增幅約中個位數，新興市場保持雙位數銷售增長。

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今年來，國務院要求多措並舉擴消費，要加快釋放綠色智能家電消費潛力。在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持。公司預計全年國內市場銷售按年增長10%至15%，受益於「卡薩帝」強勁銷售和運營開支控制得當，預計國內市場的毛利率和經營利潤率將輕微上升。今年國內消費是公司盈利增長的主要引擎。

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中泰預計，海爾智家第二季淨利潤約40億元（人民幣，下同），按年增長4.7%；上半年淨利潤74.9億元，增長9.4%。相信下半年疫情受控，受益於國內刺激消費措施落地，環比增長將高於上半年。同時，公司全球的化布局，高端產品引領行業發展的綜合競爭力明顯，維持全年公司淨利潤增長20.4%的預測，目標價37.7港元，重申「買入」評級。

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撰文：林衛