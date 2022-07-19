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英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化

環球社會熱點 11:04 2022/07/19

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熱浪侵襲英國各地，火車營運商敦促民眾留家盡量避免出行，有多達數百班火車服務要取消。而倫敦有機場跑道更熱到融化，要暫停服務。當地氣象學家估計，英國周二（19日）的氣溫將達到破紀錄的攝氏43度。

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

英國氣象局早前發出最高級別的紅色極端高溫警告，英國鐵路網公司（Network Rail）已敦促民眾避免非必要出行。

民眾遵照建議留在家中躲避熱浪，英國周一（18日）的火車站也較以往冷清，乘客明顯減少。英國鐵路網公司估計，乘客人數下降約兩成。

熱浪影響下，當日下午起陸續有火車班次延誤或取消，全日累計有多達數百班火車班次取消。

連接倫敦、約克及愛丁堡的東海岸主線的行駛路線會受熱浪影響最大，包括電線和軌道等設備也會更容易受損。

英國鐵路網公司決定將東海岸主線的最高時速限制由每小時90英里（約145公里）大減至每小時60英里（約96.5公里）。而蘇格蘭鐵路公司考慮到安全問題，決定安排火車慢駛。

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

英國鐵路網公司發言人表示，下午最高溫度約為攝氏40度，而鐵路鋼軌和設備的溫度或會再高出攝氏20度，火車服務難免會有故障。

雖然當地氣溫預計於周三（20日）大幅下降，但過去兩日高溫導致設備損壞或會導致服務持續延誤。

倫敦盧頓機場（Luton Airport）同日下午宣布經歷高溫後，發現機場跑道表面有受損情況，因此下午要暫時關閉機場來修復跑道。易捷航空（EasyJet）一班由意大利出發的航班受到影響，需要改道。

另外，英媒引述氣象學家預測英國會迎來有史以來最熱的一日，周二氣溫將高達攝氏43度。衛生部門敦促英國人定期搽防曬避免中暑或出現高溫症狀，以減輕醫療部門壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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