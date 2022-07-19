【券商點睇】中期看好國內旅遊出行恢復 新秀麗市場份額領先

國金證券指出，新秀麗（01910）旗下擁有箱包品牌美旅、 Tumi 及戶外品牌 Gregory 等，在全球120多個國家擁有4.8萬個零售網點。隨著全球出行復甦，第一季表現超預期 ， 收入與歸母淨利潤分別按年增62%和123%，恢復至2019 年同期的水平。結合各地區佔比及恢復程度，預計今年北美、歐洲、南美收入增速達到55%、63%和85%，而亞洲主要在2023年實現較快增長。

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該行中期看好中國旅游出行恢復。 國內旅游業在疫情前穩健增長、年複合增速達15%。疫情發生至今中國境內出行在波動中持續修復，其中2021年3至5月出行客流已達到2019年同期的水平；而中國境外出行始終處於底部，今年首5個月境外出行客流在8至10萬人區間，僅為疫情前水平的1%。隨着中國出入境政策放開，出境游客快速反彈將對公司2023年業績有明顯提振。

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據歐睿數據，公司以18%的市佔率排名全球旅行箱包第一，疫情後行業格局面臨優化、利好公司份額進一步提升。另外，公司經營實力突出，2021年隨着銷售回暖存貨周轉迅速下降69天至160天左右，回歸疫情前水平。該行預計2022至2024年公司歸母淨利潤按年分別增長1153%、48%及31%，綜合考慮公司在疫情前估值水平，以及全球中高奢品牌估值，給予公司今年20倍市盈率的估值，對應目標價19.57元，首次覆蓋予「買入」評級。

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撰文：林衛