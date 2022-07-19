【逆回購】人民銀行周二進行70億逆回購 再淨投放撐流動性

中國人民銀行為維護銀行體系流動性合理充裕，周二（19日）在公開市場開展70億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，中標利率維續在2.1厘。由於今天有30億元逆回購到期，對沖到期量後，單日淨投放40億元。不過，相比周一（18日）逆回購120億元，這次減量略超預期。

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值得注意是，這次是繼周一後，7月第二次實現淨投放。據報道，進入7月人行連續進行象徵式操作，並大量回籠資金，近兩日人行恢復淨投放，可能與國內爛尾樓事件，可能引發的金融風險有關。

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針對爛尾樓事件，中國銀保監表明支持各地更有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作，敦促銀行提供信貸，讓符合條件的開發商完成未完工的住宅項目。

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撰文：林衛