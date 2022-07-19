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【人事變動】滙豐投資管理委任李世耀為亞洲分銷業務主管　9月1日生效

Hot Talk 11:06 2022/07/19

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【人事變動】滙豐投資管理委任李世耀為亞洲分銷業務主管　9月1日生效

滙豐投資管理任命李世耀出任亞洲分銷業務主管，9月1日生效，需待監管部門批准。李世耀將負責中國內地、香港、台灣、印度、日本和東南亞等地分銷客戶業務。 除帶領亞洲的分銷業務及客戶服務團隊外，亦負責制定和落實滙豐的分銷策略，將常駐香港。

滙豐指，李世耀擁有逾20年資產管理經驗。加入滙豐投資管理前，李世耀曾在瑞銀資產管理出任亞太區財富管理分銷主管及香港區資產管理代理主管，管理負責制定公司業務發展及產品策略，及帶領亞太地區，包括香港，新加坡，中國內地，台灣及日本的客戶服務團隊。 李世耀此前亦於富通基金管理亞洲有限公司、PCI Investment Management及安聯投資擔任高級職務。

李世耀將並向全球分銷業務主管Thorsten Michalik以及亞太區及香港行政總裁何慧芬匯報。滙豐投資管理香港及中國分銷業務主管白韋恩（Alison Brown）將於今年末於滙豐投資管理擔任新職務，有關任命將於稍後公布。

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