▲ 【Deliveroo】戶戶送夥百佳推生活百貨速遞「戶戶超市」 最快10分鐘送上門+可凌晨落單叫蔬果肉類

戶戶送宣布與百佳超級市場合作在香港推出生活百貨速遞服務「戶戶超市」（Deliveroo Hop），最快只需10分鐘便可將百佳、FUSION、INTERNATIONAL及TASTE等品牌有售的逾1,200種生活百貨和家居用品送到顧客手中，並計劃在今年稍後增加至2,000種商品。

戶戶送指，首家「戶戶超市」將設於中環，速遞服務範圍覆蓋西營盤、上環、中環、半山和金鐘，營業時間為每天早上7時30分至凌晨2時，提供超過1,200種商品供消費者選擇，包括調味品、主糧、農產品、肉類、微波加熱餐點、蔬果、飲品、餅乾鹹點，以及個人護理產品等。

此外，為慶祝「戶戶超市」正式推出，戶戶送稱，用戶首單消費滿200元即可享100元折扣優惠，其後三單消費每單滿150元將可享30元折扣優惠。

戶戶送：「戶戶超市」會擴展至全港不同地區 百佳：有助公司緊貼「快商務」潮流

戶戶送香港區總經理許志賢表示，戶戶送與百佳的戰略合作反映公司積極拓展生活百貨業務的目標，並通過與市場上的知名品牌合作進一步提升顧客體驗，期待與百佳合作將新服務擴展至全港不同地區，亦將繼續投資於生活百貨送遞服務。

香港百佳超級市場董事總經理任良安表示，「戶戶超市」服務讓公司在提升生活百貨購物體驗的同時，可享有更大靈活性，今次合作不僅能擴大客戶群，更有助公司緊貼「快商務」潮流，並借助戶戶送提升顧客體驗。

戶戶送2021年6月起與百佳合作

戶戶送自2021年6月起與百佳合作為其分店提供送遞服務，現時覆蓋超過200間分店，最快30分鐘可將雜貨送上門，而新服務「戶戶超市」則是利用戶戶送新開發的生活百貨管理技術，及超過1.2萬名外送專員組成的物流網絡，最快可於10分鐘內完成送遞。

目前，戶戶送已於全球共五個市場推出「戶戶超市」，去年生活百貨銷售已佔戶戶送2021年總交易額的8%，合作夥伴分店亦由2021年第四季約11,000間增加至2022年第一季超過13,000間。

「戶戶超市」多餘食品會捐贈予樂餉社

作為全球社區項目「戶戶助人」的一部分，戶戶送將把「戶戶超市」的多餘食品捐贈予本地非牟利機構樂餉社，以支持本地社區。自2020年6月與樂餉社合作以來，戶戶送已為該機構籌集逾220萬港元，並向有需要人士提供逾44萬份膳食。

相關文章：

【晚市禁堂食】戶戶送：食肆對餐飲業前景感到悲觀 本季整體餐廳信心大跌四成至27%

【電子消費券】戶戶送Deliveroo引入AlipayHK作支付選項 推700萬元優惠

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#